2019-10-15T14:21:29+03:00
Спорт

Побороть стихию: смертельно опасная тренировка Хабиба Нурмагомедова попала на видео

Ролик восхитил и впечатлил даже далёких от спорта людей
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб Нурмагомедов впечатлил фанатов бешеной тренировкойХабиб Нурмагомедов впечатлил фанатов бешеной тренировкойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Друг Хабиба Нурмагомедова опубликовал удивительное видео, демонстрирующее сверхординарные способности дагестанского спортсмена. Ролик показывает экстремальную тренировку — заплыв чемпиона по смертельно опасной горной реке против течения. Боец буквально борется со стихией.

— Тяжёлая и самоотверженная работа от Хабиба Нурмагомедова. Сегодня невероятно холодно, я попытался намочить ноги и отморозил себе задницу. Но ему плевать — он тренируется, — написал друг спортсмена Фаррух Юсупов.

Хабиб Нурмагомедов поборолся со стихией. Экстремальная тренировка.

На видео запечатлено единственное поражение дагестанского чемпиона — Хабиб не смог одолеть стихию, со временем течение медленно сносит его назад. Однако Нурмагомедов смог побороться с рекой на равных, чем очень впечатлил фанатов. Сам автор ролика, увидев тренировку, уверен, что «у Тони Фергюсона большие проблемы».

Интересно, что Хабиб и раньше был замечен за необычными тренировками. Например, спортсмен боролся с медведем. При чём делал он это с девяти лет, правда тогда его соперником был медвежонок. За это на дагестанца даже ополчились зоозащитники.

Напомним, что Нурмагомедов собирается вернуться в октагон в марте-апреле следующего года. Его соперником, вероятнее всего, будет американец Тони Фергюсон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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