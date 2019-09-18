2019-09-18T15:31:59+03:00
Спорт

Зоозащитники требуют выгнать Хабиба из UFC за драку с медведем

Хабиба обвиняют в жестоком обращении с животными [видео]
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Хабиб Нурмагомедов дважды дрался с медведем — в 2019 и в 1997 годахХабиб Нурмагомедов дважды дрался с медведем — в 2019 и в 1997 годахФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Всемирная некоммерческая организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) потребовала от UFC «пересмотреть отношения с Хабибом Нурмагомедовым» из-за его жестокого обращения с животными. Речь идёт о поединке дагестанского бойца с медведем, снятом в апреле 2019 года.

Хабиб Нурмагомедов подрался с медведем.

— PETA призывает UFC пересмотреть взаимоотношения с мистером Нурмагомедовым до тех пор, пока он не изменит свое отношение к животным и не начнет показывать то уважение, которое они заслуживают, — говорится в заявлении директора британского офиса PETA Элизы Аллен. — Борьба с медведем, тем более если он прикован цепями — это недопустимое и ужасное поведение. Оно демонстрирует недостаток уважения к природе и понимания, что зверь тоже может испытывать чувства.

Аллен подчеркнула, что на территории России существуют архаичные развлечения, ради которых диких животных в раннем детстве отнимают у матерей и держат в чудовищных условиях на потеху людям. И отмечает, что для бойцов, которые должны быть примером для подражания, такое поведение тем более недопустимо.

— Мы просим UFC позаботиться, чтобы Нурмагомедов боролся исключительно с согласными на это людьми, — резюмировала директор британского офиса PETA.

Интересно, что в 2019 году Нурмагомедов не первый раз встретился с медвежонком. В далёком детстве, в девять лет отец спортсмена Абдулманап решил устроить сыновьям испытание. Хабибу и его старшему брату Абубакару было поручено поочереди завалить зверя, чтобы доказать свою силу и смелость.

Девятилетний Хабиб Нурмагомедов голыми руками сражается с медведем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Умер скандальный экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен - футболист, дравшийся на поле с Радимовым и замеченный на пьянках с Аршавиным
Последние шесть лет спортсмен был прикован к кровати, но отказался от эвтаназии и до последнего радовался каждой минуте, проведенной с семьей
Геннадий Орлов: Через месяц Кокорин вольется в основную группу «Зенита»
«Зенит» во вторник провел первый матч в Лиге чемпионов, сыграл на выезде против «Лиона» вничью 1:1. Единственный мяч в конце первого тайма забил Сердар Азмун, который с июля месяца не мог забить в чемпионате России. И вот прорвало?
Байер - Локомотив 18 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Футбол, матч Байер - Локомотив 18 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 18 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
ПСЖ - Реал 18 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Футбол, матч ПСЖ - Реал 18 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 18 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Футбол, матч Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 18 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Новости 24
Появилось видео допроса боевика, задержанного в Дагестане со взрывчаткой
«Ранимый и одинокий, как волчонок»: пёс-инвалид Патрик продолжает верить в людей
Банда ослов нападает на машины туристов в КБР
Появилось видео задержания террориста с бомбой в Дагестане
Антихамскую систему контроля за врачами разработают на Ставрополье
По Ставрополю будут ходить гастролеры уличных театров
Дизайнерский проект дворового оформления разрушили в Ставрополе
В Ставрополе 41 дольщику заплатили компенсации из горбюджета
Бешеный огурец или плод императора: ставропольчанка вырастила удивительный фрукт
Ессентукский сквер на Золотушке ждет новые рекреационные зоны
"Получил травму на высоковольтных проводах": в КБР помогают раненому соколу
"Поеду в Грозный к девушке": стали известны последние слова пропавшего без вести дагестанца
Министр из Дагестана, обвиняемый в мошенничестве, сам ушел с должности
На Ставрополье с четверга зарядят дожди
В Ставрополе вписался в столб водитель «Рено Логан»
В Кисловодске водитель въехал в бетонный забор
Трактор и «Мерседес» столкнулись на Ставрополье
Адвоката экс-премьера Дагестана задержали в московском суде