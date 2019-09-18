Зоозащитники требуют выгнать Хабиба из UFC за драку с медведем

Всемирная некоммерческая организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) потребовала от UFC «пересмотреть отношения с Хабибом Нурмагомедовым» из-за его жестокого обращения с животными. Речь идёт о поединке дагестанского бойца с медведем, снятом в апреле 2019 года.

Хабиб Нурмагомедов подрался с медведем.

— PETA призывает UFC пересмотреть взаимоотношения с мистером Нурмагомедовым до тех пор, пока он не изменит свое отношение к животным и не начнет показывать то уважение, которое они заслуживают, — говорится в заявлении директора британского офиса PETA Элизы Аллен. — Борьба с медведем, тем более если он прикован цепями — это недопустимое и ужасное поведение. Оно демонстрирует недостаток уважения к природе и понимания, что зверь тоже может испытывать чувства.

Аллен подчеркнула, что на территории России существуют архаичные развлечения, ради которых диких животных в раннем детстве отнимают у матерей и держат в чудовищных условиях на потеху людям. И отмечает, что для бойцов, которые должны быть примером для подражания, такое поведение тем более недопустимо.

— Мы просим UFC позаботиться, чтобы Нурмагомедов боролся исключительно с согласными на это людьми, — резюмировала директор британского офиса PETA.

Интересно, что в 2019 году Нурмагомедов не первый раз встретился с медвежонком. В далёком детстве, в девять лет отец спортсмена Абдулманап решил устроить сыновьям испытание. Хабибу и его старшему брату Абубакару было поручено поочереди завалить зверя, чтобы доказать свою силу и смелость.