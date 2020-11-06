Известный детский хирург Тохчуков скончался от COVID-19 в Ставрополе

Доктор продолжал оперировать в пандемию

В Ставропольском крае после заражения новой коронавирусной инфекцией скончался известный детский хирург Руслан Тохчуков. О чем «КП-Северный Кавказ» рассказал источник. Доктор проработал в медицине 21 год и имел высшую категорию. Больше 5 лет назад Тохчуков перешел на работу в Главное бюро медицико-социальной экспертизы Ставропольского края. А в пандемию продолжал проводить операции.

У Руслана Магометовича, как грамотного специалиста в своей области, пациенты еще и консультировались по вопросам предстоящего лечения и послеоперационного восстановления. Это большая утрата для региона, уверены коллеги.

Напомним, 3 ноября, от вызванных COVID-19 осложнений умерла главный пульмонолог Ставропольского края Наталья Канукова в возрасте 59 лет. Врач со стажем 35 лет «сгорела очень быстро», по рассказам коллег. А в конце октября от коронавируса скончался главный врач городской больницы Ессентуков Дмитрий Катанов.