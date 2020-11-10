27 лет в бегах: в Дагестане задержали особо опасного бандита

Бандит, занимавшийся убийствами и грабежами в лихие 90-е, пойман в Дагестане Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Дагестане задержан особо опасный преступник, 27 лет находившийся в бегах. В лихие 90-е мужчина был членом банды, занимавшейся разбоем, грабежами и убийствами. Однако следствию удалось найти бандита.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, расследованием занимался второй отдел по расследованию особо важных дел, специализирующийся на преступлениях прошлых лет. Благодаря помощи ветеранов следствия и аналитиков, им удается раскрывать самые запутанные дела.

— Следователь по особо важным делам задержал 54-летнего мужчину, находившегося в розыске более 27 лет. Его обвиняют по статьям 102 УК РСФСР (убийство) и ст. 146 УК РСФСР (разбой), — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по краю.

В 1992 и 1993 году на территории Ставрополья работала банда, занимавшаяся грабежами и убийствами. Установлено, что ее члены убили таксиста, отобрав у него автомобиль, а также ограбили старушку. Угрожая оружием, они пытались похитить ее автомобиль.

Четверо подельников были пойманы в 90-е годы, однако последний пятый преступник, как выяснилось, скрылся в Дагестане, где 27 лет жил по поддельным документам.

— Сейчас с задержанным проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств его причастности к инкриминируемым деяниям. Все усилия следователей и криминалистов СКР направлены на реализацию принципа неотвратимости наказания, чтобы в кратчайшие сроки обвиняемый предстал перед судом и ответил за содеянное по всей строгости закона, — резюмировали в СК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Герой или преступник: орденоносный генерал использовал рабский труд заключенных для ремонта особняков

Расследование против главы УФСИН Ростовской области Муслима Даххаева началось в ноябре 2019 года, когда его задержали по подозрению в организации незаконной прослушки и разглашении гостайны. Однако потом один за другим стали всплывать и другие факты, касающиеся превышения должностных полномочий. В октябре 2020 года Даххаева осудили на два года, однако адвокаты продолжают заявлять о невиновности генерала и готовы снова идти в суд.

Следственное управление СКР по Республике Дагестан, где он возглавлял УФСИН с 2005 по 2017 годы, тем временем представило новые эпизоды противоправной деятельности Даххаева. Следствие располагает доказательствами того, что он использовал труд заключенных для ремонта своего особняка и дома своей матери (подробности).

КСТАТИ

Пьяный ОМОН против СОБРа: в Чечне два человека погибли в перестрелке силовиков

В Чечне в ходе перестрелки сотрудников ОМОНа и СОБРа погибли два человека, еще трое получили ранения. Как сообщил источник «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах, инцидент произошел в селе Ачхой-Мартан (подробности).