НАК: на Северном Кавказе уничтожены 35 террористов

Спецназ уничтожил 35 террористов, еще 53 боевика задержаны Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 терактов. Спецназ уничтожил 35 боевиков. Еще 53 бандита задержаны. Разгромлено 23 ячейки террористов. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет России (НАК).

10 ноября в Москве прошло заседание НАК под председательством директора ФСБ России Александра Бортникова. Оно было посвящено ситуации и борьбе с терроризмом на Северном Кавказе.

В рамках мероприятия были озвучены ключевые цифры. Спецслужбы предотвратили 15 терактов, уничтожили и поймали 88 боевиков, разгромили 23 ячейки международных террористических организаций и нашли 130 схронов с оружием.

Залогом успешной работы стал проработанный комплекс мероприятий. В рамках встречи намечен контртеррористический план работы спецназа и ФСБ в СКФО на следующий год.

Отметим, что накануне заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил важность категорически жесткой борьбы с экстремизмом. По его словам, серия терактов в Европе подчеркивает необходимость комплексов мер, предпринимаемых в Российской Федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Псы ада забыли, что в Чечне установлен мир!»: Кадыров раскрыл личности и мотивы уничтоженных боевиков

Рамзан Кадыров раскрыл личности боевиков, уничтоженных во время утренней спецоперации в Октябрьском районе Грозного. Все убитые — жители и уроженцы Чеченской Республики. Однако, по сведениям политика, последнее время они воевали на стороне террористов в Сирии (подробности).

КСТАТИ

ФСБ задержала двух сообщников Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан

ФСБ при поддержке Росгвардии задержала двух ставропольцев, участвовавших в нападении на Дагестан. Расул Майлубаев и Загир Якубов входили в банду Басаева и Хаттаба, вторгшуюся на территорию республики в 1999 году, сообщает пресс-служба ФСБ РФ (подробности).