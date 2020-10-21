ФСБ задержала двух сообщников Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан

Двое боевиков из банды Басаева и Хаттаба задержаны ФСБ и Росгвардией. Фото: кадр оперативного видео

ФСБ при поддержке Росгвардии задержала двух ставропольцев, участвовавших в нападении на Дагестан. Расул Майлубаев и Загир Якубов входили в банду Басаева и Хаттаба, вторгшуюся на территорию республики в 1999 году, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

— При взаимодействии с МВД России, СК РФ и при силовой поддержке Росгвардии задержаны двое уроженцев Ставропольского края. Майлубаев Расул, 1975 года рождения, и Якубов Загир, 1977 года рождения были участниками вооруженного нападения на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году, — говорится в сообщении.

Правоохранители продолжают операцию по поиску бывших боевиков, участвовавших в террористической атаке. Так, в действиях задержанных нашли преступления по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Напомним, что во время боестолкновений в Дагестане в августе 1999 года погибло более 280 военнослужащих и гражданских, ещё 800 человек получили различные ранения. Также вторжение террористов нанесло существенный урон экономике республики.

С 1999 по 2019 годы были найдены и осуждены более 80 участников атаки боевиков, которую возглавляли Басаев и Хаттаб. Суд приговорил большинство к длительным срокам до 15 лет колонии. Уголовное преследование семерых боевиков, включая самого Шамиля Басаева, прекращено в связи с их ликвидацией. Ещё 30 террористов находятся в федеральном розыске.

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