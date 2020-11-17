В Кисловодске главу родительского комитета подозревают в травле школьницы

Буллинг начался после того, как пострадавшая перестали дружить с дочкой подозреваемой Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На главу родительского комитета гимназии №19 Кисловодска Ларису Попкову завели уголовное дело. Следствие считает, что она долгое время травила 14-летнюю одноклассницу своего ребенка и довела ее до попытки суицида.

По данным источника "КП", знакомого с ситуацией, дети долго дружили, но после 5 класса перестали общаться и начали ссориться. 50-летняя Попкова, по данным источника «КП», два года подтрунивала над обидчицей. Несколько Telegram-каналов выложили голосовые сообщения, якобы отправленные Попковой в адрес пострадавшей девочки. На записи слышно, как женщина признается, что при встрече сдерживает себя, чтобы не ударить обидчицу, и что, будь она ее ровесницей, облила бы ту зеленкой и отрезала косу.

В октябре 2020 года девочка не выдержала постоянных нападок со стороны Попковой и предприняла попытку самоубийства. Спасло только то, что школьницу быстро нашли и оказали ей медицинскую помощь. А против Попковой возбудили уголовное дело по статье "Покушение на доведение до самоубийства".

Следователи уже допросили всех участников дела. Администрация гимназии №19 также может понести наказание. В учреждении и управлении образования мэрии Кисловодска ситуацию комментировать отказались