Пошел против Кадырова: бизнесмен не захотел менять персонажей Marvel на героев Чечни

Бизнесмен отказался менять изображения Тора, Капитана Америка и других героев на портреты Героев России Ахмата-Хаджи и Рамзана Кадыровых. Фото: промо-материалы Marvel / личная страница Рамзана Кадырова

Инвестор, построивший культурно-развлекательный центр в Курчалое, публично отказался заменять изображения героев Marvel в детских комнатах портретами героев Чечни. В частности — Рамзана и Ахмата-Хаджи Кадыровых. По словам бизнесмена, он предпочтет им персонажей легенд и детских сказок.

Инвестор заявил, что изображения Героев России в детской зоне будут «вряд ли уместны», аргументировав это тем, что в здании «все-таки не офис, не госучреждение». Вместо этого в детских комнатах появятся рисунки персонажей национальных сказок и легенд. Он подчеркнул, что это решение полностью согласовано с министерством культуры Чечни.

Рамзан Кадыров раскритиковал изображения героев Marvel во время инспекции в Курчалое. Фото: кадр видео

Напомним, что внимание на изображения Тора, Железного человека, Человека-паука и Капитана Америки в детских комнатах обратил лично Рамзан Кадыров. Глава Чечни инспектировал новые объекты Курчалоя. Построенный инвестором современный культурно-развлекательный центр пришелся ему по вкусу, однако изображения заграничных героев — нет. Сам политик советовал заменить персонажей портретами «наших настоящих героев».

В беседе с «Комсомольской правдой» первый заместитель руководителя администрации Главы и Правительства Чечни Джамбулат Умаров привел примеры достойных героев: известный военачальник Ших-мурза Окоцкий, первый имам Северного Кавказа шейх Мансур, а также Герои России Ахмат-Хаджи и Рамзан Кадыровы.

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