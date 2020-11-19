Кадыров: «Некоторые клиники выдают справки об отсутствии коронавируса без обследования»

Фото: личная страница Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в регионе провел совещание по борьбе с коронавирусом. Одной из главных тем стали частные клиники, выдающие нелегальные справки больным COVID-19.

— Работа частных клиник в некоторых случаях поставлена под сомнение. К сожалению, имеются факты неправильно установленного диагноза и назначенного лечения, которое привело к ухудшению состояния пациентов. Также выявлены факты выдачи справок об отсутствии коронавирусной инфекции без необходимого обследования и анализов, — заявил Рамзан Кадыров.

Кроме того, чеченский лидер выразил беспокойство ценовой политикой частных лечебных учреждений. По его словам, их владельцы задирают цены на некоторые виды услуг в связи с пандемией.

— У людей требуют слишком высокую плату за проведённые лабораторные исследования или обследование больных COVID-19, — сказал Рамзан Кадыров. — Это при том, что во всех государственных медучреждениях эти процедуры абсолютно бесплатны. Наша основная задача – забота о здоровье населения республики, и мы её выполним в полном объёме.

Политика такая ситуация совершенно не устроила. Он потребовал проверить работу медучреждений и изменить текущую ситуацию.

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