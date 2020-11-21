Кадыров против Капитана Америки: в Чечне нашли замену героям Marvel

Фото: промо-материалы Marvel / фото изображения Ахмата-Хаджи Кадырова в детской зоне культурного центра Курчалоя

Персонажи киновселенной Marvel исчезли из детских комнат в чеченском Курчалое. По настоянию Рамзана Кадырова Капитана Америку, Тора, Железного человека и Человека паука заменили настоящими героями — историческими личностями, сыгравшими значительную роль в истории республики и народа. Фотографии обновленных изображений опубликовала пресс-служба главы Чечни.

Стены центра во время визита Рамзана Кадырова. Фото: кадр видео

В понедельник, перед открытием новых объектов молодой город Курчалой с инспекцией посетил глава республики. Он осмотрел все: и новый корпус больницы, и комплекс многоэтажек и современный культурный центр. Обошлось почти без замечаний. Вот только рисунки в детских комнатах серьезно разочаровали Кадырова. «Почему Marvel, когда у нас есть свои герои?», — задался вопросом Рамзан Ахматович.

Байсангур Беноевский. Фото: пресс-служба главы Чечни

Через пару дней в СМИ просочилась информация, что владелец отказывается заменять изображения. Позже оказалось, что бизнесмен не хочет, чтобы в детском центре был нарисован именно глава республики Рамзан Кадыров. «Не административное здание ведь», — обосновал свою мысль делец.

Шейх Мансур. Фото: пресс-служба главы Чечни

Сказано — сделано. В пятницу чеченский лидер прибыл на церемонию открытия и лицезрел уже совсем другие изображения. На стенах красуются рисунки первого имама Северного Кавказа шейха Мансура, чеченского полководца Байсангура Беноевского, чеченского политического и военного деятеля Бейбулата Таймиева и первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Бейбулат Таймиев. Фото: пресс-служба главы Чечни

— Теперь мы видим настоящих героев, и это правильно, — заявил глава Чечни на открытии. — Могу честно сказать, что даже если взять мою семью, то дети лучше знают Человека-паука и других, чем наших героев. Это наносит большой вред культуре и истории. Поэтому советую всем родителям помогать своим детям узнавать о настоящих героях нашего народа!

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