«Живым не сдался»: подозреваемый в убийстве дагестанец подорвался на гранате при задержании

Мужчина взорвал осколочную гранату при задержании Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Дагестане при задержании погиб житель Кизлярского района, подозреваемый в убийстве. Источник в силовых структурах сообщил, что мужчина подорвался на гранате.

— Задержание проходило в селе Шава, рядом с границей Чечни. Живым он не сдался. Взорвал гранату и скончался, когда к нему пришли задерживать. Его подозревали по статье «убийство», — сказал собеседник «КП - Северный Кавказ».

К счастью, никого из силовиков не задело взрывом, других пострадавших и жертв нет. Во время обысков у подозреваемого нашли автоматический карабин «Сайга». На месте ЧП работают следователи. Однако официальной информации по происшествию пока нет. «Комсомолка» продолжает следить за событиями.

Отметим, что вчера силовики задержали начальника полиции отдела МВД по Кизлярскому району полковника Гази Исаева. Его обвиняют в пособничестве терроризму, и содействии в организации терактов на станциях «Лубянка» и «Парк отдыха» московского метрополитена. Кроме того, следствие подозревает, что он мог быть пособником в убийстве коллеги, заместителя начальника отдела Центра по борьбе с экстремизмом МВД Дагестана Шевкета Куджаева.

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