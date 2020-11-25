Врио главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусом

Сергей Меликов. Фото: официальный сайт президента России

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусом. Политик ушел в самоизоляцию, но чувствует себя хорошо. Речи о серьезных симптомах и госпитализации нет.

– После сдачи очередного теста у Сергея Алимовича подтвердилась коронавирусная инфекция. Сейчас он находится на самоизоляции, соблюдая все предписания врачей. Из рабочего процесса Меликов выпадать не собирается, все совещания будут проводится в онлайн-режиме, – сообщает пресс-служба главы и правительства республики в Instagram.

Отметим, что Сергей Меликов стал 23 главой региона, заразившимся COVID-19. Так, за последний месяц коронавирус был выявлен у главы Республики Алтай Олега Хорохордина, губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, губернатора Камчатского края Владимира Солодова и главы Владимирской области Владимира Сипягина.

Напомним, что Сергей Меликов приступил к исполнению обязанностей главы Дагестана 5 октября, после отставки Владимира Васильева. Бывший вице-спикер Госдумы уступил место сенатору, оставив должность по собственному желанию.

На новом посту Сергей Меликов уже успел провести серьезные изменения, отправив во вторник 24 октября правительство Дагестана в отставку.

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