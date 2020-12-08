«Болезнь убивает беременных и детей по всему миру»: мать и двойняшки трагически погибли в роддоме Дагестана

Двое детей умерли не родившись, а через три дня в реанимации скончалась их мать Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Дагестане 29-летняя девушка погибла в роддоме вместе с двумя нерожденными детьми. Родственники обвиняют врачей, но региональный Минздрав заявляет, что у несчастной развилась редкая болезнь.

В соцсетях распространилось видео, где дядя погибшей обращается к представителям Следственного комитета и Прокуратуры с просьбой провести проверку. Мужчина считает врачей виновными в смерти девушки.

– Маликат уложили в больницу 19 ноября. Обследование при поступлении показало нормальное состояние самой матери и двоих детей. Но 22 ноября ей стало плохо после подготовительных лекарственных процедур, о чем она сообщила персоналу. Они оставили это без внимания. Соседка тоже сообщала, что Маликат лежит в полусознательном состоянии и что ей плохо. Но опять не было принято экстренных мер. Пока все опомнились прошло 3-4 часа, – рассказывает в видеообращении дядя погибшей.

По словам мужчины, к этому моменту один из двойняшек уже умер в утробе матери. Второй погиб во время операции – девушке сделали «кесарево». А спустя неделю в реанимации скончалась и сама 29-летняя Маликат.

– У погибшеи девушки развился редкии и очень страшныи диагноз. Острый жировой гепатоз беременных (ОЖГБ). Простыми словами, при этом заболевании печень стремительно саморазрушается. Страшная болезнь убивает беременных по всему миру. Однако встречается невероятно редко – 1 случаи на 13 тысяч, – рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе дагестанского Минздрава.

Отметим, что в официальных документах Минздрава РФ сообщается, что материнская и перинатальная смертность при ОЖГБ – 20-30%. Врачи сделали все для спасения Маликат, но девушка скончалась.

– Все силы медработников роддома №2 были брошены на спасение женщины, ее консультировали лучшие федеральные специалисты страны из центра акушерства и гинекологии им. Кулакова, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, подключился и президент ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов Ефим Шифман. Несмотря на все принятые меры девушка впала в кому и 1 декабря скончалась, – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, медицинская карта девушки была направлена на экспертизу в федеральный Минздрав. Именно там профессионалы вынесут окончательный вердикт, кто прав: врачи или безутешные родственники.

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