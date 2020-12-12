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МИД России пообещал ответить на новые санкции Великобритании против чеченских чиновников

Ранее глава Чечни сообщил, что «позорные санкции еще аукнутся США»
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Ранее глава Чечни сообщил, что «позорные санкции еще аукнутся США»

Ранее глава Чечни сообщил, что «позорные санкции еще аукнутся США»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия считает безосновательными новые санкции Лондона против жителей страны. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте ведомства 12 декабря.

— Рассматриваем это безосновательное решение как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России, — прокомментировала она.

Напомним, что власти Великобритании ввели персональные санкции против трех российских политиков из-за якобы имевших место пыток и нарушений прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.

Помимо этого, санкции ввели против специального отряда быстрого реагирования «Терек».

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на эти санкции.

— Этому только одно название — «дебилизм», потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда. Но сегодняшние позорные санкции еще аукнутся США. Это действительно черная страница в истории этого государства, — считает чеченский лидер.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что дочь Рамзана Кадырова - Хадижат - возглавит департамент дошкольного образования Грозного. Об этом сообщил председатель комитета правительства республики по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов.

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