2020-07-29T17:53:08+03:00
Происшествия

Сына бывшего премьер-министра Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Томирис Байсафа встречалась с новым подозреваемым [фото]
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Томирис Байсафа и Муртузали МеджидовТомирис Байсафа и Муртузали МеджидовФото: СОЦСЕТИ
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Басманный суд отправил под стражу Муртузали Меджидова - сына бывшего премьер-министра Дагестана. Парня подозревают в совершении убийства, следует из открытых данных Басманного суда.

Инцидент произошел в апреле 2018 года. Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа в МГИМО. Девушка с множественными переломами впала в кому и через три недели скончалась. Следствие сначала предполагало, что студентку довели до самоубийства, и расследовало уголовное дело по этой статье. Потом стало понятно, что это было убийство.

Последнее фото Томирис Байсафой в социальных сетях Фото: СОЦСЕТИ

Последнее фото Томирис Байсафой в социальных сетяхФото: СОЦСЕТИ

Раньше Муртузали Меджидов проходил в деле свидетелем. Между ним и убитой были любовные отношения. Юрист подозреваемого уверяет, что его клиент всегда сотрудничал со следствием. Кроме того, он якобы прошел полиграф.

"Комсомольская правда" писала, что до инцидента пара общалась в аудитории. По обновленной информации, молодые люди громко выясняли отношения. О чем именно спорили влюбленные - не известно. Собеседник "КП" уверял, что парень в том разговоре отверг чувства Томирис - "не был готов к серьезным отношениям".

Меджидова отправили под стражу до 28 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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