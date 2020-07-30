2020-07-30T16:26:25+03:00
Общество

«Закрыла собой»: на Кавказе наградили девочку за спасение женщины, которую рвали собаки

В Карачаево-Черкесии впервые вручили медаль «Доблесть и Отвага» [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Школьница пришла на помощь, когда все проходили мимоШкольница пришла на помощь, когда все проходили мимо
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В республике Карачаево-Черкесия медалью «Доблесть и Отвага» наградили 16-летнюю Викторию Амбалову, которая спасла женщину от стаи бродячих собак.

В начале года возле вокзала в Черкесске школьница, возвращаясь с учебы, сумкой и ногами отбила 37-летнюю Фатиму от агрессивной стаи. «Они и на неё кидались. Девушка просто закрыла меня собой», - рассказывала женщина корреспонденту «КП». «Пыталась отогнать камнями. Они вообще не реагировали!», - делилась с нами Вика.

Разогнав собак, школьница обработала пострадавшей незнакомке раны и даже уговаривала остаться у нее до выздоровления, а не ехать к родным в Дагестан. Фатима показала тогда, как сильно ее покусали:

Из-за укусов собак сейчас женщина не ходит.

Но все-таки оставаться у спасительницы женщина не стала – обняла Вику и вернулась домой к семье. А потом через соцсети нашла школьницу и еще раз отблагодарила.

Переписка Вики и Фатимы

Переписка Вики и Фатимы

А теперь награду за смелость девушке вручил и руководитель следственного комитета КЧР Николай Щепкин.

Фото: личная страница героини публикации Фото: СОЦСЕТИ

Фото: личная страница героини публикацииФото: СОЦСЕТИ

- Пример великодушия, отзывчивости, решительности и отваги Виктории Амбаловой не остался незамеченным, она стала первой из жителей республики, кому присвоена медаль Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и Отвага», - отметили в ведомстве.

Сама девушка не видит героического в поступке, считая — так должен поступить любой. Но в тот день на оживленной улице бросилась на помощь только она.

Фото: личная страница героини публикации в соцсети Фото: СОЦСЕТИ

Фото: личная страница героини публикации в соцсетиФото: СОЦСЕТИ

Школьница — «КП» про спасение женщины от разъяренных собак: «Я не удержалась и упала на нее. Начала просто ногами бить по собакам. Сумкой била. Что могла, то и делала»

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«Била ногами и сумкой — делала, что могла»: на Северном Кавказе школьница закрыла собой женщину, которую рвали бродячие собаки

Виктория Амбалова героического в своем поступке не видит (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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