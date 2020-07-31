Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 31 июля
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 31 июля. Говорим об эпидобстановке в регионе. Свежие данные - количество больных, выздоровевших и умерших - в материале "КП - Северный Кавказ".
1. Ставрополь - 1398 случая, 869 выздоровевших, 44 смерти;
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2. Пятигорск - 656 случаев, 451 выздоровевший, 10 смертей;
3. Кисловодск - 472 случая, 358 выздоровевших, четыре смерти;
4. Георгиевский округ - 408 случая, 303 выздоровевших, шесть смертей;
5. Нефтекумский район - 363 случая, 226 выздоровевших, 10 смертей;
6. Кочубеевский район - 332 случаев, 308 выздоровевших, семь смертей;
7. Минераловодский район - 331 случай, 189 выздоровевших, 11 смертей;
8. Невинномысск - 308 случаев, 260 выздоровевших, пять смертей;
9. Ессентуки - 302 случая, 256 выздоровевших, шесть смертей;
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10. Предгорный район - 290 случаев, 186 выздоровевших, три смерти;
11. Благодарненский район - 285 случаев, 191 выздоровевший, три смерти;
12. Буденновский район - 304 случая, 189 выздоровевших, пять смертей;
13. Шпаковский район - 272 случая, 120 выздоровевших, восемь смертей;
14. Левокумский район - 196 случаев, 135 выздоровевших, пять смертей;
15. Советский городской округ - 203 случая, 172 выздоровевших, смертей нет;
16. Изобильненский район - 197 случаев, 23 выздоровевших, две смерти;
17. Ипатовский район - 174 случая, 118 выздоровевших, одна смерть;
18. Арзгирский район - 157 случаев, 119 выздоровевших, смертей нет.
19. Курской район - 168 случаев, 47 выздоровевших, две смерти;
20. Степновский район - 144 случая, 88 выздоровевших, смертей нет.
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21. Петровский район - 165 случаев, 94 выздоровевших, три смерти;
22. Железноводск - 139 случаев, 47 выздоровевших, три смерти;
23. Туркменский район - 144 случая, 97 выздоровевших, две смерти;
24. Кировский район - 115 случаев, 99 выздоровевших, две смерти.
25. Новоселицкий район - 116 случаев, 104 выздоровевших, три смерти;
26. Труновский район - 88 случаев, 72 выздоровевших, одна смерть;
27. Грачевский район - 99 случаев, 44 выздоровевших, смертей нет;
28. Александровский район - 74 случая, 55 выздоровевших, две смерти;
29. Апанасенковский район - 61 случай, 39 выздоровевших, смертей нет;
30. Новоалександровский район - 58 случаев, 36 выздоровевших, две смерти.
31. Андроповский район - 52 случая, 35 выздоровевших, две смерти.
32. Красногвардейский район - 34 случая, 27 выздоровевших, смертей нет;
33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
По состоянию на 31 июля в Ставропольском крае зафиксировали 8109 (+110) случаев заражения. Врачи спасли 5377 (+123) пациентов, умерли - 154 (+3).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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