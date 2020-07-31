2020-07-31T00:09:36+03:00
Общество

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 31 июля

«КП» называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 31 июля. Говорим об эпидобстановке в регионе. Свежие данные - количество больных, выздоровевших и умерших - в материале "КП - Северный Кавказ".

1. Ставрополь - 1398 случая, 869 выздоровевших, 44 смерти;

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2. Пятигорск - 656 случаев, 451 выздоровевший, 10 смертей;

3. Кисловодск - 472 случая, 358 выздоровевших, четыре смерти;

4. Георгиевский округ - 408 случая, 303 выздоровевших, шесть смертей;

5. Нефтекумский район - 363 случая, 226 выздоровевших, 10 смертей;

6. Кочубеевский район - 332 случаев, 308 выздоровевших, семь смертей;

7. Минераловодский район - 331 случай, 189 выздоровевших, 11 смертей;

8. Невинномысск - 308 случаев, 260 выздоровевших, пять смертей;

9. Ессентуки - 302 случая, 256 выздоровевших, шесть смертей;

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10. Предгорный район - 290 случаев, 186 выздоровевших, три смерти;

11. Благодарненский район - 285 случаев, 191 выздоровевший, три смерти;

12. Буденновский район - 304 случая, 189 выздоровевших, пять смертей;

13. Шпаковский район - 272 случая, 120 выздоровевших, восемь смертей;

14. Левокумский район - 196 случаев, 135 выздоровевших, пять смертей;

15. Советский городской округ - 203 случая, 172 выздоровевших, смертей нет;

16. Изобильненский район - 197 случаев, 23 выздоровевших, две смерти;

17. Ипатовский район - 174 случая, 118 выздоровевших, одна смерть;

18. Арзгирский район - 157 случаев, 119 выздоровевших, смертей нет.

19. Курской район - 168 случаев, 47 выздоровевших, две смерти;

20. Степновский район - 144 случая, 88 выздоровевших, смертей нет.

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21. Петровский район - 165 случаев, 94 выздоровевших, три смерти;

22. Железноводск - 139 случаев, 47 выздоровевших, три смерти;

23. Туркменский район - 144 случая, 97 выздоровевших, две смерти;

24. Кировский район - 115 случаев, 99 выздоровевших, две смерти.

25. Новоселицкий район - 116 случаев, 104 выздоровевших, три смерти;

26. Труновский район - 88 случаев, 72 выздоровевших, одна смерть;

27. Грачевский район - 99 случаев, 44 выздоровевших, смертей нет;

28. Александровский район - 74 случая, 55 выздоровевших, две смерти;

29. Апанасенковский район - 61 случай, 39 выздоровевших, смертей нет;

30. Новоалександровский район - 58 случаев, 36 выздоровевших, две смерти.

31. Андроповский район - 52 случая, 35 выздоровевших, две смерти.

32. Красногвардейский район - 34 случая, 27 выздоровевших, смертей нет;

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на 31 июля в Ставропольском крае зафиксировали 8109 (+110) случаев заражения. Врачи спасли 5377 (+123) пациентов, умерли - 154 (+3).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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