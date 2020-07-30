Врачи Ставрополья спасли от коронавируса 544 ребенка

30 Июль 2020 2020-07-30T10:11:36+03:00

В тяжелом состоянии - 65 человек, в среднем - 330, на аппаратах ИВЛ - 20

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На Ставрополье спасли от COVID-19 еще 123 человека. Всего в крае зафиксировали 5377 случаев выздоровления. Среди выписанных - 544 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставропольского края.

Безопасность на рынках и рост заболеваемости: коронавирус на Ставрополье 00:00 00:00

- Лаборатории края провели 283207 исследований на Covid-19. За прошедшие сутки выполнено 3138 тестов. В среднем в последнюю неделю делается 3044 теста в день, - рассказали в Минздраве края.

Благодаря тестам удалось выявить 8109 больных коронавирусом. Из них 605 - дети. За сутки выявили 110 случаев заражения.

- Под медицинским наблюдением находится 4496 человек. Лечение в стационаре получают 555 пациентов с Covid-19: тяжелое течение болезни – у 65 из них, в том числе 20 – на аппаратах ИВЛ; в состоянии средней степени тяжести – 330; остальные чувствуют себя удовлетворительно. В стационарах медицинских организаций свободны 80% инфекционных коек. На 76% свободны реанимационные койки, - сказано в сообщении ведомства.

С медицинского наблюдения сняли 46 тысяч человек. 154 пациента скончались от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU