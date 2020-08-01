Один случай на миллион: проверявший новую винтовку охотник попал в голову мальчику из соседнего села

Группа мальчишек беззаботно резвилась на окраине села Эльхотово, когда один из них упал, как подкошенный. Дети не сразу поняли, что произошло. Споткнулся? Стало плохо? Через пару минут они уже бежали, как сумасшедшие, звать на помощь родителей.

Невероятная и пугающая история произошла в Северной Осетии. Сразу же выяснилось, что мальчишку ранила шальная пуля. Но откуда она могла прилететь, если дети уверяли, что не слышали выстрела? Какой снайпер и с какого расстояния стрелял в ребенка?

Ответ удалось получить только поздним вечером того же дня. Метким стрелком оказался охотник из соседней станицы Змейской. Мужчина купил новую винтовку и отправился на очистные сооружения неподалеку. Местные охотники устроили там импровизированное стрельбище.

Один случай на миллион — пуля пролетела два километра и попала точно в голову мальчика из соседнего села. Мужчина установил самый печальный рекорд стрельбы из охотничьей винтовки.

К счастью, «Скорая» успела и ребенок остался жив. Однако мальчик до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии. Его доставили в московский Институт нейрохирургии имени Бурденко. Руководство региона полностью взяло на себя оплату лечения.

Тем временем следственное управление СКР по Северной Осетии возбудило уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Прокуратура взяла расследование на особый контроль. Нерадивому стрелку может грозить до двух лет исправительных работ.

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