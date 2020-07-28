Трое неизвестных расстреляли уединившегося с девушкой сотрудника Росгвардии в Ингушетии

В Ингушетии трое неизвестных расстреляли сотрудника Росгвардии. Во время нападения мужчина общался с девушкой посреди поля. Сейчас она дает показания следователям.

По данным источника «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах, погибший — старший лейтенант Микаил Алиев. В свой выходной он выехал на своей «Гранте» в поле с очаровательной спутницей.

Уединенной беседе помешали трое неизвестных. Произошел конфликт, который закончился расстрелом из автоматического оружия. На ветровом стекле автомобиля остались следы как минимум от 10 пуль.

После происшествия, несмотря на ранения, мужественный правоохранитель попытался увезти девушку подальше от места нападения. Проехав 200 метров Микаил Алиев скончался.

— В Сунженском районе неподалёку от федеральной автодороги «Кавказ» в легковом автомобиле обнаружен сотрудник вневедомственной охраны без признаков жизни. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщает пресс-служба Росгвардии по Республике Ингушетия.

По сведениям источника, правоохранители пытаются установить личности убийц по горячим следам. На месте происшествия работает оперативная группа.

— Девушка, которая была с ним сейчас дает показания следователям. Во время осмотра места преступления было обнаружено, что личного оружия сотрудника нет в кобуре, — сообщил собеседник «КП - Северный Кавказ».

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