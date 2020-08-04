Друг Хабиба Нурмагомедова рассказал, как дагестанец уйдет на спортивную пенсию

Близкий друга и партнер по залу Хабиба Нурмагомедова - Джон Томсон - рассказал, как его товарищ будет уходить из спорта. Перед этим дагестанец проведет два поединка, а после - оставит преемника. Об этом он сообщил в подкасте "Weiching In".

Ради поединка с россиянином из спорта не уйдет Жорж Сен-Пьер, уверен Томсон.

- Думаю, что бой Хабиба против Жоржа Сен-Пьера будет потрясающим. Вряд ли он скажет: «Я закончил карьеру, я все», он вернется ради Нурмагомедова, ему набьют полные карманы ради такого. Мне кажется, это будет самый крупный поединок в истории единоборств. [...] Его отец мечтал, чтобы сын встретится с Сен-Пьером. Цель Хабиба – уйти непобежденным.

khabib_nurmagomedov "Это будет тяжёлая подготовка. Это подготовка будет отличаться от всех прежних подготовок", - написал Хабиб. Тренировки он начнет уже в сентябре

По мнению Томсона, бой пройдет в октябре-ноябре. Через шесть-восемь месяцев будет и второе сражение. Кто будет соперником Хабиба - пока не известно.

- И потом Хабиб закончит карьеру. Мы брали у него интервью, я долгие годы тренировался с ним вместе и много разговаривал о его жизненных планах. [...] Ну, возможно, еще перейти в полусредний вес и взять пояс в том дивизионе, но если этого не произойдет, ничего страшного не случится.

Преемником Нурмагомедова, по прогнозу Томсона, станет Ислам Махачев.

- Для Нурмагомедова важно оставить ММА тогда, когда Ислам Махачев будет где-то рядом с чемпионским боем. Хабиб хочет, чтобы Махачеву оставался один поединок с соперником из первой пятерки-шестерки рейтинга UFC, - сказал Томсон.

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