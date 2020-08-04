2020-08-04T13:17:04+03:00
Общество

«Это катастрофа»: крупнейший на Кавказе приют для животных обрекли на закрытие

Из-за долгов волонтерам Ставрополя ничего не остается, как бросить больше 300 собак и кошек, включая «бездомышей-инвалидов» [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Эти и другие мордочки могут спасти от беспризорной жизни, но надо помочь финансовоЭти и другие мордочки могут спасти от беспризорной жизни, но надо помочь финансово
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Приют для бездомных животных «Лучший друг» находится в Ставрополе и по числу опекаемых кошек и собак первый на всем Северном Кавказе. Сегодня на попечении волонтеров свыше 300 голов и еще больше 100 – на отлове. Приют держится только благодаря помощи добрых людей, на одни лишь пожертвования.

И в настоящее время терпит – без преувеличения, бедствие. «Это катастрофа», - убиваются общественники. Корма на складе осталось всего на неделю, платить водителям и врачам за их трудоемкую заботу нечем, а двери клиник из-за долгов для больных беспризорников закрыты. «Два ветеринара в приюте работают без выходных, нет диагностики. Лечим «пальцем в небо», - рассказывает хозяйка приюта Валентина. – «Угадал – вылечил, не угадал – умер».

И в этих обстоятельствах люди продолжают свозить волонтерам сбитых на дороге собак, брошенных котят и просто оголодавших и больных «бездомышей». Те уже прямо говорят – некуда брать, нечем лечить. Но иногда не остается выбора:

- Сегодня мне под ноги женщина швырнула двух больных котят. Она подобрала их в пакете и привезла в приют. Я отказалась брать, но женщина просто бросила их на землю и уехала в такси, – делится волонтер. – Мы не справляемся. Нам очень нужна помощь!

Если приюту не помогут, он скоро закроется. На улице окажутся сотни животных без шанса на лучшую жизнь в семье.

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И ждет своего человека спасенный после ДТП пес Вениамин.

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Но теперь они и все другие подопечные волонтеров под угрозой оказаться выброшенными на улицу.

ЧИТАТЕЛЬ ПОМОГИ!

Помочь сохранить приют может каждый. Оставим данные, по которым можно найти приют и отправить любую посильную сумму в поддержку.

ОО ПБЖ «ЛУЧШИЙ ДРУГ» по СК.

ИНН/КПП 2635700552/263501001 ОГРН 11226000001281 р/сч. 40703810360100023846 в Ставропольском отделении №5230 ПАО СБЕРБАНК кр/сч.30101810907020000615 БИК: 040702615

Голодный телефон 8-968-269-18-46 Номер СБЕРКАРТЫ: 5469 6000 3467 0000 (Валентина Александровна К.)

Телефон для справок 8-928-316-39-65 (Валентина)

ИСТОЧНИК KP.RU

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