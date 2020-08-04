«Это катастрофа»: крупнейший на Кавказе приют для животных обрекли на закрытие

Приют для бездомных животных «Лучший друг» находится в Ставрополе и по числу опекаемых кошек и собак первый на всем Северном Кавказе. Сегодня на попечении волонтеров свыше 300 голов и еще больше 100 – на отлове. Приют держится только благодаря помощи добрых людей, на одни лишь пожертвования.

И в настоящее время терпит – без преувеличения, бедствие. «Это катастрофа», - убиваются общественники. Корма на складе осталось всего на неделю, платить водителям и врачам за их трудоемкую заботу нечем, а двери клиник из-за долгов для больных беспризорников закрыты. «Два ветеринара в приюте работают без выходных, нет диагностики. Лечим «пальцем в небо», - рассказывает хозяйка приюта Валентина. – «Угадал – вылечил, не угадал – умер».

И в этих обстоятельствах люди продолжают свозить волонтерам сбитых на дороге собак, брошенных котят и просто оголодавших и больных «бездомышей». Те уже прямо говорят – некуда брать, нечем лечить. Но иногда не остается выбора:

- Сегодня мне под ноги женщина швырнула двух больных котят. Она подобрала их в пакете и привезла в приют. Я отказалась брать, но женщина просто бросила их на землю и уехала в такси, – делится волонтер. – Мы не справляемся. Нам очень нужна помощь!

Если приюту не помогут, он скоро закроется. На улице окажутся сотни животных без шанса на лучшую жизнь в семье.

Не повезет «лисичке» с именем «Алекса» и ее товарищу по несчастью по кличке «Лорд»

Лорд и Алекса очень хотят обрести семью

Придется греться по подвалам крошкам Капика, Муля и Медуница.

Это маленькое чудо по кличке "Капика"

А это Медуница

Взгляд Мули трогает до глубины души...

Там же на «кошачьем этаже» живет слепой многострадальный пес «Носик». Живодер выбил ему глаза и ударил топором по голове. Год назад «Комсомолка» писала про его чудесное спасение.

Наглый кот "объедает" собаку-инвалида в приюте Ставрополя.

И ждет своего человека спасенный после ДТП пес Вениамин.

Вениамин ждет свое счастье

История рыжего кота-калеки Матиаса тоже заставила разрыдаться тысячи человек и приключилась в этом же приюте.

История усатого Матиаса из Ставрополя очень тронула читателей

А это котенок Эдвард. И хотя у него нет глаз, научился жить и радоваться жизни

Но теперь они и все другие подопечные волонтеров под угрозой оказаться выброшенными на улицу.

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Помочь сохранить приют может каждый. Оставим данные, по которым можно найти приют и отправить любую посильную сумму в поддержку.

ОО ПБЖ «ЛУЧШИЙ ДРУГ» по СК.

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