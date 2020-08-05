2020-08-04T22:26:53+03:00
Общество

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 5 августа 2020: в регионе продолжают умирать пациенты

Рассказываем о ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае на 5 августа 2020 года
Ася АСРЯН@asya1693
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем крае каждый десятый житель прошел тестирование на коронавирус.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем крае каждый десятый житель прошел тестирование на коронавирус.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 5 августа 2020 года. Рассказываем вам актуальную информацию о эпидситуации в регионе. Свежие данные, последние новости - в материале «КП - Северный Кавказ».

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По состоянию на утро 5 августа на Ставрополье обнаружили 8658 случаев заражения коронавирусом. За сутки врачи обнаружили 98 новых пациентов и выписали 39. Всего болезнь победили 5855 жителя края. К несчастью, 165 человека умерли от инфекции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем крае каждый десятый житель прошел тестирование на коронавирус.

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Кроме того, бесплатно тест сдадут все учителя и приезжие. Эти и другие вопросы обсуждались с губернатором на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в крае.

На данный момент основным способом борьбы с болезнью является тестирование. В первую очередь всех, кто находится в зонах риска. Главе региона доложили об успехах в этой области — на данный момент тест сдал каждый десятый ставрополец.

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— Мы набрали хороший темп и снижать его нельзя. В этом залог успешной борьбы с инфекцией и перехода к снятию ограничений, — заявил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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