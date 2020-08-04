На Ставрополье все школы к 20 августа должны быть готовы к безопасному приёму детей
В Ставрополе 4 августа провели заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Там говорили и о подготовке к новому учебному году. Так, все школы региона к 20 августа должны быть готовы к безопасному приёму учащихся.
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— Необходимо сделать всё, чтобы школы края были готовы к безопасному приёму детей и учебный год начался традиционно — с торжественной школьной линейки и первого звонка на урок, — подчеркнул губернатор края Владимир Владимиров.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ставропольские школы уже поставили рециркуляторы для обеззараживания воздуха и приборы для бесконтактной термометрии.
Например, накануне нового учебного года школы Невинномысска получили 477 бактерицидных рециркуляторов «Мегидез». Об этом сообщает градоначальник Михаил Миненков.
Он добавил, что устройства обеззараживают воздух в помещении, обеспечивая бактерицидную эффективность до 99%, имеют надежную конструкцию и просты в использовании.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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