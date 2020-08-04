2020-08-04T10:49:04+03:00
Общество

Каждый десятый житель Ставрополья прошел тестирование на коронавирус

В школы уже поставлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха и приборы для бесконтактной термометрии
Ася АСРЯН@asya1693
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Около 300 тысяч ставропольцев прошли тесты — каждый десятый житель регионаОколо 300 тысяч ставропольцев прошли тесты — каждый десятый житель регионаФото: Александр АБРАМОВ
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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 4 августа провел заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

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По словам Владимирова, 2/3 коечного фонда, который был создан под прием больных новой коронавирусной инфекцией, остаётся свободным.

Около 300 тысяч ставропольцев прошли тесты — каждый десятый житель региона.

Владимир Владимиров поручил региональному минэку разработать схему, по которой вернувшиеся из отпуска жители Ставрополья, смогут подать заявление на бесплатное тестирование через электронные сервисы МФЦ.

На совещании также говорили и о подготовке к новому учебному году.

В школы Ставрополья за счет регионального бюджета уже поставлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха и приборы для бесконтактной термометрии.

К 20 августа все ставропольские школы должны быть готовы к безопасному приёму детей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 98 человек. Число зараженных достигло 8658.

Выздоровели – 5855. За последние сутки болезнь победили 143 пациента. К сожалению, жертвами вируса стали еще два ставропольца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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