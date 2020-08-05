Однажды послушал жену: айтишник стал миллионером, раскрыв тайну многих лотерей

Иллюстративное фото Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Константин из Ставропольского края - обычный мужчина. Занимается бизнесом, интересуется IT-технологиями, любит семью, подшучивает над женой. Иногда он участвует в лотереях, но два года игры ничего не дали. Так продолжалось, пока его супруге не приснился вещий сон. Историю этой победы рассказывает пресс-служба "Столото".

В каждом розыгрыше Константин полагался на удачу. И в этом тираже тоже ничего не оставалось, кроме как верить в лучшее. И это самое "лучшее" пришло к жене счастливчика ночью. Ей приснилось, что супруг "собрал большой урожай". Через пару часов пришло заветное сообщение.

- Я уже был на работе. Сразу позвонил жене и рассказал, какую сумму мы выиграли. Она мне не поверила, потому что я часто подшучиваю. Поэтому через пару часов супруга приехала ко мне и своими глазами убедилась в победе, - вспоминает Константин.

Мужчина выиграл 7 826 556 рублей. Деньги он потратит на образование детей.

Константин - победитель 14 737-го тиража «Гослото «5 из 36». Фото: пресс-служба "Столото"

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