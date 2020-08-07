В Ставрополе задержан парень, устроивший поножовщину в парке Победы

Фото: СОЦСЕТИ (с места происшествия)

Нашумевшая история произошла вечером 5 августа в парке Победы Ставрополя. Там 27-летний парень встретился с 21-летним знакомым, требовал вернуть долг. Молодые люди не смогли разобраться «на словах», в ход пошел нож.

Разъяренный парень несколько раз ударил 27-летнего юношу. Пострадавший получил многочисленные колото-резанные раны брюшной полости и грудной клетки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Напомним, к счастью, по парку в этот момент гуляли студенты санкт-петербургской медакадемии и медицинская сестра. Сначала парни решили не лезть «под горячую руку», опасаясь, что только раззадорят спорящих.

Ударов ножом никто не видел. Когда пострадавший попятился назад, схватившись за спину, Тимур с Максимом (студенты-медики) подбежали к нему.

— Думали, может, упал и ударился об бордюр. В итоге я приложил руку к ране, и ее чуть оттолкнуло напором. Значит, рана глубокая, кровотечение сильное. Сам Руслан [имя жертвы - прим.ред] сказал, что его ударили семь раз, — рассказал молодой герой корреспонденту «КП-Северный Кавказ».

Мужчину спасали подручными средствами. Из куртки какой-то девушки сделали жгут, приятель Максима и Тимура помчался за ледяной водой и льдом, а потом — в аптеку за бинтами. Как только молодые люди начали разбираться в ситуации, к месту происшествия подошла гуляющая по парке медсестра.

Через 35 минут после вызова «Скорая» забрала Руслана в хорошем (для семи ножевых ранений) состоянии. До приезда специалистов он потерял около 700 мл крови.

— «Скорая» сработала быстро, мобильно. Как только приехали, сразу загрузили его. Мы сообщили все о пострадавшем, что смогли выведать у него. Это имя, возраст и другую информацию. Правда, не удалось узнать группу крови, — рассказал Максим в беседе с корреспондентом «КП - Северный Кавказ».

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Сейчас потерпевший парень находится в стационаре больницы и его жизни ничего не угрожает. А героев – спасателей пригласили в СУ СК России по Ставрополью, где им вручат благодарственные письма руководителя управления.

Тем временем следователям удалось задержать подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сейчас он находится под стражей. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.

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