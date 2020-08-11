Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 11 августа 2020: «угроза инфекции пока не отступила»

В регионе продолжает расти число умерших от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 11 августа 2020 года. Рассказываем актуальную информацию о эпидситуации в регионе. Свежие данные, последние новости - в материале «КП - Северный Кавказ».

По информации главы оперативного штаба по борьбе с COVID-19, губернатора Владимира Владимирова, на утро 11 августа в Ставропольском крае выявлено за все время уже 9499 случаев (+111 за сутки) заболевания.

Как уточняют в региональном Минздраве, в том числе 671 инфицированный ребенок.

Кстати, на Ставрополье с 1 апреля по август этого года о своём закрытии объявило 943 кампаний.

Чаще всего закрывались предприятия, которые занимались оптовой продажей леса и зерна, а также организации, которые вели розничную продажу продуктов питания.