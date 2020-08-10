На Ставрополье за время пандемии закрылась почти тысяча компаний

Также о закрытии объявили научные и производственные предприятия, организации, работающие в сфере недвижимости, и другие Фото: Мария ЛЕНЦ

На Ставрополье с 1 апреля по август этого года о своём закрытии объявило 943 компаний. Чаще всего закрывались предприятия, которые занимались оптовой продажей леса и зерна, а также организации которые вели розничную продажу продуктов питания.

Также о закрытии объявили научные и производственные предприятия, организации, работающие в сфере недвижимости, и другие, пишет NewsTracker.

Ранее на Ставрополье разъяснили, как малым и средним предпринимателям получить субсидии на выплату заработной платы. Согласно подсчетам главы регионального управления ФНС Елены Афониной, около 40 тысяч бизнесменов края могут воспользоваться услугой.

Напомним, что большинство ставропольских предпринимателей уже получило субсидию на профилактику коронавируса. В региональном минэке напомнили, что заявку на получение субсидии можно подать до 15 августа.

Эти средства малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям определенных отраслей выделяет Правительство РФ на выполнение требований Роспотребнадзора по профилактике COVID-19.