«Ты че прячешься?»: дагестанский политик разобрался с Русланом Белым за шутку про «эроспектакль»

Руслан Белый и Булач Чанкалаев. Фото: ТНТ/соцсети

Помощник депутата Госдумы Бувайсара Сайтиева - Булач Чанкалаев - потребовал от Руслана Белого извинений. Общественного деятеля оскорбила шутка о дагестанцах, которую комик рассказал на своем выступлении полтора года назад. Каламбур был посвящен театральной пьесе в Дагестане и реакции местных жителей на нее.

В феврале 2019 года московский театр "Антреприза" привез в Махачкалу комедийный спектакль "Охота на мужчину". В одной из сцен актриса вышла в нижнем белье, что вызвало смешки и перешептывания в зале. Кадры с "эроспектакля" разлетелись по дагестанскому сегменту соцсетей. На постановку отреагировал даже Хабиб Нурмагомедов, назвав подобные сцены "грязью".

Через время о реакции жителей Дагестана рассказал Руслан Белый. В шутке он раскритиковал мысль о том, что организаторы выступлений должны учитывать национальные особенности региона. Кроме того, комик намекнул, что "умственные способности" жителей республики не соответствуют уровню пьесы, которую он считает "шикарной" и успешной.

Спустя полтора года концерт Белого увидел Булач Чанкалаев. Выступление его оскорбило, и он решил разобраться с обидчиком. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

- Если среди моих знакомых или друзей есть те, кто знает Руслана Белого, то отправьте мне его номер телефона. Или скажите, пусть напишет мне. Как я понял, он юморист без юмора. Думаю, за слова надо отвечать, - написал Чанкалаев.

В течение двух дней помощник депутата Госдумы пытался достучаться до Белого. Но комик не отвечал. В сториз Чанкалаев уверял, что тот "прячется".

Сториз Булача Чанкалаева Фото: СОЦСЕТИ

- Ты че везде блокируешь и прячешься? Раз сказал уверенно, имей такое же мужество уверенно извиниться. Жизнь продолжается, и всегда бегать не получится... Хочется мирно все решить.

И решить мирно получилось. На Чанкалаева вышли представители Руслана Белого и "в позитивном ключе" поговорили с ним. После этого стало известно, что конфликт исчерпан.

- К чему вы в итоге пришли? - спросил корреспондент "КП - Северный Кавказ" помощника депутата.

- Мы договорились о том, что больше таких шуток в адрес Дагестана ни из его уст, ни из чьих-то еще не будет.

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