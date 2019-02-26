В Дагестане московским артистам пригрозили расправой за сцену с обнаженкой

В Дагестане грандиозный скандал: откровенные сцены в классической постановке «Охота на мужчин» привели в ярость поборников нравственности. Московским актёрам приходится извиняться из-за угроз расправы, министерства открещиваются от причастности к спектаклю, а разъярённые звезды спорта во главе с Хабибом Нурмагомедовым призывают народ выйти на улицы.

«Камнем преткновения» стала комедийная постановка московского театра «Антерприза». «Охота на мужчин» поставлена по классической итальянской пьесе, действие которой перенесено в наше время. Комедия в спектакле перемешана с чувственностью и даже элементами эротики — откровенные сцены, которых не было в произведении, режиссёры добавили «для перчинки». Труппа с успехом гастролировала по стране, собирая полные залы и положительные отзывы публики. Но 23 февраля «Охоту на мужчин» показали в Махачкалинском «Доме дружбы».

Спектакль собирал полные залы и был обласкан зрителямиФото: Социальные сети

Большинство зрителей посмотрели постановку с удовольствием. Во время откровенных сцен в зале неприличные смешки перемешивались с аплодисментами. Но после спектакля в дагестанском сегменте Instagram поднялась буря. Кто-то из зрителей снял на видео сцену с поцелуем полуобнажённых актёров.

Первым возмутился самый популярный российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов. В понедельник он опубликовал в Instagram разгромный пост, но сегодня с утра удалил запись, заменив её ещё более жёсткой.

— Неужели закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города, — спрашивает спортсмен своих подписчиков в Instagram. — Кто вообще за эту порнографию ответит? Мой совет правительству Дагестана: проведите расследование, пусть организаторы понесут наказание и извинятся перед народом. И чтобы впредь больше такого не повторилось. И если вы думаете, что все закончится на постах в соцсетях, то вы ошибаетесь.

Хабиб осудил слишком откровенную сцену из постановки Охота на мужчин в Махачкале.

Хабиба поддержали другие популярные мастера единоборств и простые жители. Актёров «Охоты на мужчин» завалили угрозами расправы.

— От лица творческой группы проекта приношу извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю, — написал в соцсетях актер и продюсер «Охоты на мужчин» Иван Жидков. — Постельная сцена является частью произведения, но мы не подозревали, что она может вызвать такой резонанс. У каждого народа есть свои традиции и устои и мы их уважаем, но мы не учли, что все так строго. Думаю, это многих заставит задуматься о цензуре. В первую очередь тех, кто захочет организовать концерт или спектакль в Дагестане. Ещё раз приносим свои извинения!

Официальные ведомства тут же отреагировали на события. Региональное министерство культуры даже не подумало защитить актёров, а просто открестилось от постановки.

— Мы не имеем ни малейшего отношения к этому спектаклю и к его организации. «Дом дружбы» находится на балансе министерства по национальной политике Дагестана. С вопросами обращайтесь к ним, — ответили в приёмной регионального Минкульта.

В Миннаце республики сообщили, что пока не готовы давать комментарии по резонансному вопросу, но уверили, что министр Татьяна Гамалей ни в коем случае не была осведомлена о мероприятии.

Откровенная сцена в комедийный спектакль была добавлена для контраста. Но в Дагестане его не оценилиФото: Социальные сети

Тем временем, количество возмущённых ревнителей традиций увеличивается с каждым часом. Кроме Нурмагомедова спектакль разгромили и осудили олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, бойцы смешанных единоборств Ислам Махачев и Забит Магомедшарипов, а также блогеры и большинство региональных сообществ в социальных сетях. В комментариях к публикациям идёт настоящая война: поборники нравственности угрожают актёрам и пригласившим их чиновникам самыми страшными способами расправы и сексуального насилия.

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