«Создает угрозу России»: в Дагестане судят «вора в законе» Смоляна

Шамиль Магомедов, более известный в узких кругах, как Шамиль Смолянский. Фото: кадр видео

Следственный комитет Республики Дагестан передал в суд уголовное дело «вора в законе» Шамиля Магомедова. Правоохранители считают, что он «создает угрозу России», занимая высшее положение в преступной иерархии. Именно по этой статье его и будут судить.

Кличка известного вора в законе — Смоля или Шамиль Смолянский. Он был задержан в сентябре 2019 года вместе с другим криминальным авторитетом Зиявудином Абдулхаликовым по прозвищу Зява Махачкалинский. Непосредственных преступлений за обоими «ворами в законе» на данный момент нет. Кроме одного — по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

— Занимаемое положение в преступной иерархии, авторитет и влияние в преступной среде Магомедов использует в целях организации, руководства и координации преступной деятельности на территории Дагестана, чем создает угрозу общественной безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Республике Дагестан.

Известно, что Шамиль Смолянский в общей сумме провел «на зоне» 13 лет. При чем первый раз оказался в колонии в 15. Во всех случаях были совершены имущественные преступления — кражи. Однако до «коронации» авторитет прошел долгий путь. Звание «вора в законе» ему присвоили в 2011 году в Москве. При чем, по неофициальным сведениям, на коронации присутствовал лично покойный авторитет Дед Хасан.

— Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, — резюмировали в следственном управлении.

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