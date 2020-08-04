«Никому не позволим осквернять нашу честь»: чеченцев увезли из Москвы на перевоспитание

Руководство Чечни очистило улицы Москвы от порочащих доброе имя республики чеченцев. Наркоманов, алкоголиков, нарушителей общественного порядка увезли обратно в республику. Перевоспитанием нерадивых сынов занялись лично депутат Госдумы от ЧР Адам Делимханов и глава МВД региона Руслан Алханов.

Чеченцев наркоманов, алкоголиков и нарушителей общественного порядка увезли из Москвы на перевоспитание 00:00 00:00

— Ахмат Хаджи Кадыров помог тысячам человек заново обрести себя, вернуться к обычной жизни. Мы должны беречь в себе чеченца. Я обращаюсь к родителям молодых людей, поехавших в другие города якобы ради учебы и работы. Неужели чеченец ради какой-то таблетки готов забыть честь? Следите за ними. За их поступками и неподобающим поведением. Сегодня сам Рамзан Кадыров обеспокоен этими новостями. Запомните: мы никому не позволим осквернять нашу честь! — заявил министр внутренних дел Алханов.

Из столицы России были депортированы на родину более 100 дебоширов и нарушителей. Их воспитают не только родители, но и тяжелый физический труд. Каждому из провинившихся найдут работу, на которой он успеет подумать над своим поведением.

— Вы можете сражаться, там, где это необходимо. За честь, Родину, за свой народ. Но никто не должен драться за жалкие 500 рублей, за горстку таблеток. Это недопустимо, где бы вы не находились. Вы позорите свой народ. И эта работа, надеюсь, заставит вас задуматься и стать лучше, — заявил депутат Госдумы РФ Адам Делимханов.

Напомним, что практика наказания работой за нарушения не единожды применялась руководством республики. Местом работы для них часто становится «Специализированное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог» Грозного. Иначе говоря, нарушителей заставляют подметать и убирать улицы, класть асфальт, сажать цветы и деревья. С дебоширом заключается контракт на несколько месяцев, по истечению которого начальник делает вывод — исправился парень, или нет.

Московских чеченцев отправили на перевоспитание в Грозный.Видео: ЧГТРК "Грозный"

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