2018-10-12T17:41:50+03:00
Общество

Разозливший Кадырова чеченец начал работать дворником

Турпал Хасиев заслужил такое наказание после развязного поведения в московском автобусе [эксклюзив]
Андрей ЗОБОВ
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Турпал Хасиев. Фото: кадр видеоТурпал Хасиев. Фото: кадр видео
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Чеченец Турпал Хасиев, разгневавший Рамзана Кадырова развязным и хамским поведением в московском автобусе, приступил к новой работе. По распоряжению главы республики его устроили дорожным рабочим, иначе говоря — дворником в «Специализированное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог» Грозного.

— Сегодня утром, как и положено, молодой человек прибыл на место и приступил к выполнению своих новых обязанностей. Он определён в одну из рабочих бригад, ему выдали униформу. Теперь он будет заниматься благим делом — работать лопатой и облагораживать нашу столицу. Конкретнее — убирать мусор и щебень, — сообщил глава СУРСАД Грозного Хасан Асаков.

В первый день работой молодого чеченца глава предприятия был более, чем удовлетворён.

— Он работал очень усердно. Хороший работник. Вёл себя как полагается, скромно. В его глазах я увидел, что после произошедшего он полностью осознал свою вину и пытается исправить допущенные ошибки. Уверен, что он больше так не поступит, — считает Асаков.

В организации молодой человек проведёт как минимум три месяца. Он будет получать достойную заработную плату, и работать на равных условиях со всеми.

— Работать в СУРСАД Туппал будет как минимум три месяца. С ним заключено стандартное соглашение, как и со всеми нашими сотрудниками. После этого, если будет так же прилежно выполнять свои обязанности, сможет остаться у нас. Если захочет, конечно. У нас много желающих и место для него и так нашли с трудом, — резюмировал Хасан Асаков.

Чеченец в автобусе.

Напомним, что молодой человек стал героем скандального видео. Сидя в московском автобусе, он пристал к двум школьникам. Парень вёл себя развязно и бросил в одного из оппонентов банку из-под энергетика, приказав ему кричать «Ахмат — сила!».

В ночь на четверг видео попало к главе Чечни, который пришёл в ярость от наглости и развязности Турпала. Он приказал нахалу немедленно явиться в Грозный для серьёзной воспитательной беседы. Поведение молодого человека, по словам Рамзана Кадырова, бросает тень на всех чеченцев.

Вечером молодой человек в прямом эфире телеканала ЧГТРК принёс извинения Ярославу Смирнову за своё недостойное поведение. После этого по приказу главы Чечни его определили на общественно полезные работы.

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Зачем Рамзану извинения?

День начался с привычной новости: глава Чечни в очередной раз потребовал извинений. Не то что я очень люблю Рамзана Ахматовича, нет, но мне нравится его приверженность к традиционным ценностям, «великоотцовский» стиль руководства, быстрота реакции (подробности).

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