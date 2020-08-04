«Они так смешно падают»: Кадыров заставляет приближенных и чиновников худеть и отжиматься

Любой чиновник должен быть подтянутым, спортивным, сильным и подавать хороший пример. Живот — атрибут неприемлемый и оскорбительный, ибо в здоровом теле — здоровый дух. Всем пузатым — строем в зал, тренироваться под надзором главы!

Кадыров заставляет чиновников отжиматься 00:00 00:00

Именно такой философии придерживается глава Чечни Рамзан Кадыров. Политик действует решительно: все его окружение тренируется по вечерам в одном большом зале. И пашут все в поте лица — ни один гордый чеченец не хочет ударить в грязь лицом, тем более при главе республики!

Рамзан Кадыров и подчиненные за сложнейшим тренажером.Видео: страница Рамзана Кадырова в соцсетях

Однако Рамзан Ахматович проявляет изобретательность. В очередной раз он заставил подчиненных отжиматься на сложнейшем снаряде с передвижными ручками. Сложнейший хват не позволяет неопытному пользователю сделать больше двух-трех отжиманий, и те — с титаническими усилиями. Забавное видео с попытками приближенных одолеть снаряд глава Чечни опубликовал в своем Instagram. На заднем плане видно и самого политика — он заливается задорным смехом, смотря на потуги чиновников.

— Они так смешно падают! Кажется, тренажер действительно очень сложный, — пишут в комментариях пользователи.

— Шеф (так нередко называют Кадырова подписчики, — ред.)! Вы лучший! Спасибо за настроение, — забавляются подписчики.

Рамзан Кадыров не первый раз заставляет подчиненных делать сложнейшие упражнения.Видео: страница Рамзана Кадырова в соцсетях

Войну животам и плохой физической форме Кадыров объявил несколько лет назад. Политика возмутили кондиции начальника ГИБДД Чечни Идриса Черхигова, который немедленно получил от Рамзана Ахматовича нагоняй и поручение похудеть в ближайшие несколько месяцев до подобающих кондиций. Полицейского глава заставил смешно упражняться с палкой.

— Это совершенно правильная и нормальная практика для нас. Глава беспокоится о здоровье подчиненных, мы должны подавать хороший пример. Нас: министров, помощников — можно нередко заметить на видео с Рамзаном Ахматовичем в зале, — объяснял «КП - Северный Кавказ» первый заместитель руководителя администрации главы и правительства республики Джамбулат Умаров. — Он, естественно, подает нам личный пример. Кадыров находится в прекрасной форме.

Кадыров и подчиненные в зале.Видео: страница Рамзана Кадырова в соцсетях

Сам Кадыров подчеркивает — он не мыслит себя без спорта

— Спорт для меня — это момент максимального сосредоточения. Когда напрягаются твои мышцы, учащается кровоток, а с ним и биение сердца, мысли, накопившиеся за целый день, сами начинают складываться в логическую цепочку... Ты увеличиваешь веса на тренажерах, затем, дойдя до максимальной кондиции, врубаешь по полной на кардио. Все вокруг меняется в лучшую сторону, — объясняет глава Чечни.

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