Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 13 августа 2020: растет число умерших пациентова

Тем временем на Ставрополье в торговых организациях пройдут проверки масочного режима Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 123 августа 2020 года. Рассказываем актуальную информацию о эпидситуации в регионе. Свежие данные, последние новости - в материале «КП - Северный Кавказ».

По информации главы оперативного штаба по борьбе с COVID-19, губернатора Владимира Владимирова, на утро 12 августа в Ставропольском крае выявлено за все время уже 9594 случаев (+95 за сутки) заболевания.

Как уточняют в региональном Минздраве, в том числе 671 инфицированный ребенок. Победить болезнь смогли 162 человека за последние сутки. Всего в регионе выздоровели - 6582. Скончались от коронавируса 183 ставропольца.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье с 24 августа начинается ежегодная иммунизация против гриппа. Всего планируется привить свыше 1,4 миллиона человек, что составляет примерно половину населения края. В 2020 году бесплатная вакцинационная кампания продлится до 1 ноября.

Тем временем на Ставрополье в торговых организациях пройдут проверки масочного режима.

Правительству края поручили подготовить запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты для медработников, обеспечить готовность лечебных учреждений подробнее).

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