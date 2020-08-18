В Ингушетии ликвидировали двух боевиков, напавших на силовиков

Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ингушетии убили двух боевиков, которые ранее атаковали силовиков в окрестностях села Галашки. Спецоперацию начали еще в понедельник. Об этом сообщает источник "КП - Северный Кавказ" в правоохранительных органах.

Столкновение между силовиками и боевиками произошло вечером 17 августа в горно-лесистой местности, возле оружейного схрона. Пострадал ли кто в перестрелке - не говорится. Боевикам удалось ускользнуть, но правоохранительные органы приступили к спецоперации по поимке преступника. Силовики оцепили прилегающую территорию, перекрыли дорогу.

Во вторник силовики настигли боевиков - и они оказали сопротивление. Два человека уничтожены, оперативники устанавливают личность погибших. Среди сотрудников правоохранительных органов потерь нет. Работа на месте продолжается.

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