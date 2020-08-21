Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 21 августа

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 21 августа. Рассказываем в цифрах об эпидситуации в каждом городе, районе и городском округе. Все данные по территориям - в материале "КП-Северный Кавказ".

Данные и карта обновляется. Информация за 20 августа

1. Ставрополь - 2005 случаев, 1529 выздоровевших, 65 смертей;

2. Пятигорск - 720 случаев, 549 выздоровевших, 11 смертей;

3. Кисловодск - 527 случаев, 450 выздоровевших, пять смертей;

4. Георгиевский горокруг - 508 случаев, 380 выздоровевших, 12 смертей;

5. Нефтекумский горокруг - 482 случая, 235 выздоровевших, 13 смертей;

6. Буденновский район - 517 случаев, 200 выздоровевших, восемь смертей;

7. Минераловодский горокруг - 399 случаев, 279 выздоровевших, 12 смертей;

8. Кочубеевский район - 364 случая, 330 выздоровевших, семь смертей;

9. Шпаковский район - 382 случая, 148 выздоровевших, девять смертей;

10. Невинномысск - 348 случаев, 309 выздоровевших, пять смертей;

11. Ессентуки - 340 случаев, 304 выздоровевших, семь смертей;

12. Благодарненский горокруг - 350 случаев, 191 выздоровевший, пять смертей;

13. Предгорный район - 325 случаев, 219 выздоровевших, четыре смерти;

14. Изобильненский район - 298 случаев, 44 выздоровевших, пять смертей;

15. Петровский район - 299 случаев, 184 выздоровевших, шесть смертей;

16. Левокумский район - 255 случаев, 162 выздоровевших, шесть смертей;

17. Ипатовский горокруг - 251 случай, 176 выздоровевших, две смерти;

18. Советский горокруг - 234 случая, 207 выздоровевших, смертей нет;

19. Курский район - 205 случаев, 52 выздоровевших, три смерти;

20. Арзгирский район - 209 случаев, 139 выздоровевших, смертей нет;

21. Туркменский район - 180 случаев, 126 выздоровевших, две смерти;

22. Труновский район - 175 случаев, 95 выздоровевших, одна смерть;

23. Железноводск - 165 случаев, 47 выздоровевших, три смерти;

24. Степновский район - 163 случая, 89 выздоровевших, смертей нет;

25. Новоселицкий район - 145 случаев, 115 выздоровевших, четыре смерти;

26. Кировский горокруг - 141 случай, 114 выздоровевших, две смерти;

27. Грачевский район - 140 случаев, 88 выздоровевших, смертей нет;

28. Апанасенковский район - 129 случаев, 87 выздоровевших, одна смерть;

29. Александровский район - 105 случаев, 80 выздоровевших, две смерти;

30. Новоалександровский горокруг - 90 случаев, 52 выздоровевший, три смерти;

31. Красногвардейский район - 91 случай, 37 выздоровевших, смертей нет;

32. Андроповский район - 61 случай, 50 выздоровевших, три смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 21 августа в Ставропольском крае выявили 10609 случаев заражения коронавирусом. 7072 пациента вылечили от инфекции. 206 пациентов скончались.

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