КТО в Ингушетии: трое боевиков ликвидированы, двое силовиков ранены

Об итогах операции рассказали в НАК. Скрин-фото: оперативное видео с места проведения КТО

По последним данным от Национального антитеррористического комитета, в ходе КТО в Ингушетии ликвидировали трех членов запрещенной в России международной группировки ИГИЛ. Особый режим ввели в 8.00 часов 23 августа на территории всего поселения Троицкое (Сунженский район), где, по оперативной информации, в одном из частных домов скрывались вооруженные боевики.

- Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе перестрелки трое были нейтрализованы, - комментируют в штабе.

Не обошлось без пострадавших среди силовиков. Двое сотрудников спецназа получили ранения, им оказана медицинская помощь. Гражданские — целы.

В доме, где скрывались террористы, во время обысков изъяли пистолеты, автоматы, большое количество боеприпасов к ним и готовые самодельные бомбы.

Личности уничтоженных сторонников ИГИЛ* устанавливаются. Продолжается расследование оперативной следственной группой.

Тем временем НАК опубликовал видео с уничтожением боевиков в ходе КТО:

*ИГИЛ - запрещенная в России международная террористическая группировка*ИГИЛ - запрещенная в России международная террористическая группировка

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