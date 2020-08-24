Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 24 августа

В крае растет число инфицированных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 24 августа.

1. Ставрополь - 2026 случаев, 1571 выздоровевший, 66 смертей;

2. Пятигорск - 723 случая, 557 выздоровевших, 11 смертей;

3. Кисловодск - 530 случаев, 460 выздоровевших, пять смертей;

4. Георгиевский горокруг - 518 случаев, 380 выздоровевших, 13 смертей;

5. Нефтекумский горокруг - 482 случая, 236 выздоровевших, 14 смертей;

6. Буденновский район - 528 случаев, 200 выздоровевших, восемь смертей;

7. Минераловодский горокруг - 403 случая, 284 выздоровевших, 12 смертей;

8. Кочубеевский район - 367 случаев, 330 выздоровевших, семь смертей;

9. Шпаковский район - 392 случая, 148 выздоровевших, девять смертей;

10. Невинномысск - 352 случая, 313 выздоровевших, пять смертей;

11. Ессентуки - 346 случаев, 306 выздоровевших, семь смертей;

12. Благодарненский горокруг - 351 случай, 191 выздоровевший, пять смертей;

13. Предгорный район - 330 случаев, 219 выздоровевших, четыре смерти;

14. Изобильненский район - 300 случаев, 64 выздоровевших, пять смертей;

15. Петровский район - 308 случаев, 190 выздоровевших, шесть смертей;

16. Левокумский район - 255 случаев, 163 выздоровевших, шесть смертей;

17. Ипатовский горокруг - 251 случай, 176 выздоровевших, две смерти;

18. Советский горокруг - 237 случаев, 207 выздоровевших, смертей нет;

19. Курский район - 212 случаев, 52 выздоровевших, три смерти;

20. Арзгирский район - 218 случаев, 143 выздоровевших, смертей нет;

21. Туркменский район - 181 случай, 127 выздоровевших, две смерти;

22. Труновский район - 176 случаев, 103 выздоровевших, одна смерть;

23. Железноводск - 170 случаев, 47 выздоровевших, три смерти;

24. Степновский район - 164 случая, 89 выздоровевших, смертей нет;

25. Новоселицкий район - 145 случаев, 115 выздоровевших, четыре смерти;

26. Кировский горокруг - 142 случая, 117 выздоровевших, две смерти;

27. Грачевский район - 140 случаев, 88 выздоровевших, смертей нет;

28. Апанасенковский район - 129 случаев, 87 выздоровевших, одна смерть;

29. Александровский район - 105 случаев, 81 выздоровевший, две смерти;

30. Новоалександровский горокруг - 93 случая, 52 выздоровевших, три смерти;

31. Красногвардейский район - 96 случаев, 37 выздоровевших, смертей нет;

32. Андроповский район - 61 случай, 51 выздоровевший, три смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Отметим, что последнее обновление статистики по районам датируется 21 августа 2020 года.