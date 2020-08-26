Спецоперация в Ингушетии: в ходе боя с террористами нейтрализован смертник

В Назрановском районе Ингушетии идет контртеррористическая операция Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Назрановском районе Ингушетии проходит контртеррористическая операция. Боевиков окружили и заперли в одном из домов рядом с селением Али-Юрт. Пока ликвидирован лишь один из террористов, боестолкновение продолжается.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» сообщил источник в правоохранительных органах, боестолкновение началось утром 26 августа. Силовики окружили террористов и предложили им сдаться, на что те ответили огнем.

— После начала боя в доме прогремел взрыв. Предположительно, это связано с нейтрализацией боевика-смертника, — сообщил собеседник «КП»

Контртеррористическая операция в республике продолжается. Дороги в село перекрыты военной техникой, идет перестрелка. О пострадавших и погибших со стороны силовиков пока ничего не известно.

Официального подтверждения информации пока нет.

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