«Особенно маленькие утята!»: Кадыров рассказал, ради чего готов оставить политику

Рамзан Кадыров рассказал о своем восхищении, утятах и единственной вещи, ради которой он готов оставить политику Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о единственном занятии, ради которого он готов оставить политику и отвлечься от государственных дел. Политик признался, что его неумолимо тянет в сельское хозяйство, особенно в животноводство. И восхищают маленькие утята!

Этому посвящена новая публикация в Instagram чеченского лидера. Он подчеркивает: работа в поле и уход за животными являются важной частью жизни чеченского народа, а люди, всецело отдающиеся этому тяжелому труду, вызывают у него неподдельные уважение и восхищение.

— Сколько себя помню, я выращиваю овощи, фрукты, ягоды на наших приусадебных участках, содержу скот и кур. Любовь к труду в раннем детстве мне привили мои дорогие родители, бабушки и дедушки. Невзирая на плотный рабочий график и постоянные разъезды, я не отказался от своего пристрастия, — пишет авторитетный политик в своем Instagram.

Рамзан Ахматович поделился с подписчиками радостью: в его хозяйстве — пополнение. Глава Чечни оторвался от всех дел, чтобы встретить прекрасных птиц, прибывших на его ферму.

— К большому счастью наше хозяйство постоянно пополняется. Сегодня я встретил птиц семи разных видов, среди которых утки, фазаны, куры китайской породы. На короткое время я даже оставил важные государственные дела, чтобы лично встретить пернатых и разместить по новым «апартаментам». Особенная радость — маленькие утята, которых я лично запустил в искусственный пруд! — делится эмоциями чеченский лидер.

В окончание своей речи Кадыров прописал всем уставшим и ищущим умиротворения людям трудотерапию на природе, ведь это «настоящая отдушина» для любого, даже самого серьезного и высокопоставленного человека.

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