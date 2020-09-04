Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 4 сентября

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 132 человека. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: «КП - Северный Кавказ» перечисляет муниципалитеты с количеством инфицированных COVID-19 жителей, выздоровевших и скончавшихся с подтвержденным диагнозом.

Ставрополь: Заболело — 2273 Выздоровело — 1864 Летальные случаи — 78

Александровский район: Заболело — 109 Выздоровело — 93 Летальные случаи — 3

Андроповский район: Заболело — 70 Выздоровело — 61 Летальные случаи — 3

Апанасенковский район: Заболело — 153 Выздоровело — 135 Летальные случаи — 1

Арзгирский район: Заболело — 289 Выздоровело — 174

Летальные случаи — 1

Благодарненский округ: Заболело — 398 Выздоровело — 249 Летальные случаи — 5

Будённовский район: Заболело — 687 Выздоровело — 238 Летальные случаи — 13

Георгиевский округ: Заболело — 596 Выздоровело — 417 Летальные случаи — 14

Грачёвский район: Заболело — 164 Выздоровело — 101 Летальные случаи — 0

Ессентуки: Заболело — 395 Выздоровело — 325 Летальные случаи — 8

Железноводск: Заболело — 199 Выздоровело — 59 Летальные случаи — 3

Изобильненский округ: Заболело — 359 Выздоровело — 179 Летальные случаи — 5

Ипатовский округ: Заболело — 326 Выздоровело — 181 Летальные случаи — 4

Кировский округ: Заболело — 165 Выздоровело — 126 Летальные случаи — 4

Кисловодск: Заболело — 572 Выздоровело — 504 Летальные случаи — 5

Кочубеевский район: Заболело — 384 Выздоровело — 331 Летальные случаи — 7

Красногвардейский район: Заболело — 155 Выздоровело — 42 Летальные случаи — 0

Курский район: Заболело — 235 Выздоровело — 59 Летальные случаи — 3

Левокумский район: Заболело — 284 Выздоровело — 195 Летальные случаи — 7

Лермонтов: Заболело — 6 Выздоровело — 5 Летальные случаи — 0

Минераловодский округ: Заболело — 442 Выздоровело — 312 Летальные случаи — 14

Невинномысск: Заболело — 399 Выздоровело — 349 Летальные случаи — 6

Нефтекумский округ: Заболело — 542 Выздоровело — 297 Летальные случаи — 16

Новоалександровский округ: Заболело — 106 Выздоровело — 58 Летальные случаи — 3

Новоселицкий район: Заболело — 160 Выздоровело — 121 Летальные случаи — 4

Петровский округ: Заболело — 397 Выздоровело — 251 Летальные случаи — 6

Предгорный район: Заболело — 358 Выздоровело — 241 Летальные случаи — 4

Пятигорск: Заболело — 796 Выздоровело — 630 Летальные случаи — 11

Советский округ: Заболело — 262 Выздоровело — 222 Летальные случаи — 0

Степновский район: Заболело — 168 Выздоровело — 89 Летальные случаи — 1

Труновский район: Заболело — 230 Выздоровело — 123 Летальные случаи — 2

Туркменский район: Заболело — 213 Выздоровело — 140 Летальные случаи — 2

Шпаковский район: Заболело — 475 Выздоровело — 199 Летальные случаи — 11

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 132 человека. Еще три пациента с подтвержденным диагнозом скончались за прошлый день. Всего в крае число зараженных коронавирусом достигло 12499.

Победить болезнь смогли 8523. За последние сутки выздоровело 153 пациента. Число умерших в крае достигло 247.

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