Победить болезнь смогли 8523. За последние сутки выздоровело 153 пациента. Число умерших в крае достигло 247 Фото: Мария АНАНОВА

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 132 человека. Еще три пациента с подтвержденным диагнозом скончались за прошлый день. Всего в крае число зараженных коронавирусом достигло 12499.

Победить болезнь смогли 8523. За последние сутки выздоровело 153 пациента. Число умерших в крае достигло 247.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. По словам главы региона, со всеми пациентами работают врачи.

- В эти сентябрьские дни тем жизни нашего края переходит в новый режим. Заканчивается сезон отпусков, вышли на занятия школьники. С каждым днем вокруг становится все больше движения, активности. Это хорошо. Но тем более востребованным является внимательное отношение к соблюдению мер эпидемиологической безопасности, - подчеркнул Владимир Владимиров.

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