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Коронавирус в КЧР, последние новости на 8 сентября 2020: число новых больных выросло в 4 раза

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 8 сентября 2020 года
Варвара АНТОНОВАВарвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Фото: Архив "КП"

Коронавирус в КЧР, последние новости на 8 сентября 2020: рассказываем актуальную информацию о COVID-19 в регионе. Главная новость - прирост новых больных увеличился более чем в четыре раза.

Согласно сводке федерального оперативного штаба на утро 8 сентября, в республике зафиксировали 5523 зараженных. За сутки коронавирус нашли еще у 65 человек. Медики выписали 4468 больных. За весь период скончались 28 пациентов.

"КП-Северный Кавказ" выявила, что в Карачаево-Черкесии увеличился еженедельный прирост пациентов с коронавирусом. Подробности - в материале по ссылке.

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