В Карачаево-Черкесии в четыре раза увеличился прирост больных COVID-19

Иллюстративное фото Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Карачаево-Черкесии увеличилось число больных коронавирусом. За две недели прирост стал больше в четыре раза. К такому выводу пришел корреспондент "КП-Северный Кавказ", анализируя открытые данные оперативного штаба.

Мы сопоставили данные за три периода: 31 августа - 6 сентября, 10-16 августа и 20-26 июля. Сведения помогли проанализировать динамику заражения через каждые две недели. Так, с 31 августа по 6 сентября в республике прибавилось 392 больных коронавирусом (среднее - 56), с 10 по 16 августа - 96 (среднее - 13,7), а с 20 по 26 июля - 166 (среднее - 23,7).

Прирост больных коронавирусом в КЧР. Данные: оперативный штаб Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

"В целях предупреждения нагрузки" оперативный штаб возобновил работу резервного госпиталя на базе противотуберкулезного диспансера Черкесска. Вместительность - 100 коек. С 30 июля КЧР готовится к "возможной второй волне коронавируса".

Согласно последним данным за 31 августа, больше всего больных в Черкесске (2101 (с 20 июля +261), Хабезском (489 (+30)) и Малокарачаевском (409 (+104)) районах. По состоянию на 7 сентября в регионе 5523 инфицированных коронавирусом, из которых 4468 выздоровели, а 28 скончались.

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