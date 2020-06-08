Родственники заболевших COVID-19 устроили стихийный митинг в Карачаево-Черкесии

В селе Учкекен Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии, недалеко от местной больницы, собрались недовольные. Группа из нескольких женщин с плакатами - родственники заболевших коронавирусом. "КП - Северный Кавказ" узнала позицию несогласных и точку зрения руководства больницы.

Основная проблема митингующих - нехватка медикаментов и диагностики. Так, по словам очевидцев, больные жители лечатся только амбулаторно [что нам опровергли - прим.ред.], а на КТ образуются огромные очереди [а это нам подтвердили - прим.ред.].

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Собравшиеся расходятся на одиночное пикетирование, соблюдая дистанцию.

Собравшиеся требовали открыть военно-полевой госпиталь в районе. В сети появляются видео, на которых сотрудники правоохранительных органов рвут плакаты "Спасите КЧР". По сведениям очевидцев, к женщинам вышел замглавы администрации Малокарачаевского района Исмаил Семенов, однако продуктивно пообщаться с несогласными чиновнику не удалось. Главврач районной больницы Лейла Салпагарова не спускалась.

У женщины отбирают плакат "Спасите КЧР!".Видео: соцсети

- Лейла Бурхановна сутра в Черкесске на совещании, - говорит корреспонденту "КП - Северный Кавказ" заместитель главврача по обеспечению Ислам Джатдоев. - Все время я был на месте, к нам никто напрямую не обратился.

- В больнице есть проблема с заболевшими?

- По приказу Минздрава КЧР, мы больных не держим. Отправляем их в Черкесск. А амбулаторное лечение проходит нормально. Чтобы определять, нужна ли больному больничное лечение - у нас действуют четыре бригады.

На КТ очереди, да. Но у нас один аппарат. Мы пациентов по графику распределяем и анализ делаем. Сейчас договариваемся с Кисловодском, чтобы отправлять пациентов на КТ туда.

Второй компьютерный томограф больница не может себе позволитьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По словам Джатдоева, проблем со статистикой в районе нет: сейчас врачи знают о 136 случаях заболевания. Но медик уверен, что на территории много кто не обратился за помощью.

Решать вопрос с митингующими руководство больницы будет завтра, 9 июня. Для этого приедет оперативный штаб.

"КП - Северный Кавказ" следит за развитием ситуации.

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