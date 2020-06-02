Из парламента — в бригаду «Скорой»: депутат стал водителем коронавирусной «неотложки»

Ренат Акбаев на время оставил депутатский мандат. Представитель Народного собрания Карачаево-Черкесии устроился водителем "Скорой помощи" в Черкесске и теперь вместе с новыми коллегами борется с коронавирусом. Трудится он бесплатно. Мужчина пытался скрыть эту историю, но местные жители быстро узнали его по "бурному прошлому".

— С начала самоизоляции я просто сидел на даче. Деревья и цветы сажал — занимался своими хозяйственными делами. Можно сказать, отдыхал. Но потом я столкнулся со своей однокурсницей, — рассказывает Акбаев.

Девушка была на седьмом месяце беременности. На днях ей стало нехорошо, и она вызвала "Скорую" — по ее подсчетам, "бригада едет уже дня два-три".

Ренат надеется, что Черкесску удастся преодолеть кризис, который возник со "Скорой" в Черкесске. Фото: Парламент КЧР

— О том, что все так плохо со "Скорыми", я не знал. И тут такая ситуация еще. Я посидел на даче, подумал и решил, что так не пойдет. Надо что-то делать, — вспоминает в беседе с "КП - Северный Кавказ" Акбаев. — Но казалось бы, что я могу сделать? Сидеть на самоизоляции? Чтобы лечить пациентов, у меня медицинского образования нет. И тут я подумал: а почему бы водителем не попробовать себя?

Депутат позвонил главврачу Республиканской больницы Ирине Гербековой, и она помогла чиновнику устроиться водителем "Скорой" в поликлинике. Там были жуткие проблемы с числом бригад. Да и сама руководитель была на карантине (что происходит со "Скорыми" в Черкесске - в материале "КП - Северный Кавказ").

Сегодня пятый день с начала работы. Новое место труда Акбаев пытался скрыть и от старых коллег. В перерывах, как ни в чем не бывало, он выходил на онлайн-заседания, работал по телефону. Однако депутата быстро узнали - он знаменит своими спортивными достижениями: Ренат — пятикратный чемпион Мира и двукратный чемпион Европы по борьбе на поясах.

К депутату часто приезжают в гости люди из спорта. Например, депутат ГД РФ и титулованный тренер Валерий ГазаевФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Депутат — да и каждый мужчина, у которого со здоровьем нормально — должен помочь. Депутат, госслужащий или человек не из власти — разницы нет. Все мы должны помочь в борьбе со страшной проблемой.

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