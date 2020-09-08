Рамзан Кадыров пообещал щедро одарить того, кто угадает его мысли

Рамзан Кадыров пообещал iPhone тому, кто сможет угадать его мысли Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал щедро одарить того, кто сможет угадать его мысли. А если быть точнее — тему беседы с непобедимым чеченским боксером, чемпионом мира Артуром Бетербиевым. Счастливчик получит iPhone последней модели.

— Добрыи день дорогие друзья! Чтобы чуть отвлечь вас от повседневнои суеты, решил провести конкурс. Для победы нужно всего ничего — догадаться о чем мы так увлеченно беседуем с дорогим братом, одним из самых лучших боксеров планеты, чемпионом мира в полутяже лои весовои категории по версиям IBF и WBC Артуром Бетербиевым, — написал глава республики в соцсетях.

Отметим, что снимок был сделан на пятом турнире «Время Легенд» в Грозном, где выступали трое сыновей Рамзана Ахматовича. Более того, мероприятие было посвящено памяти первого президента республики, отца действующего главы Ахмата-Хаджи Кадырова. Корреспонденты «КП - Северный Кавказ» предполагают, что именно о наследии старшего Кадырова и могла идти речь.

Однако не факт, что все настолько просто. Глава Чечни любит сложные задачки и иногда балует своих подписчиков интересными загадками. Так, около года назад Рамзан Ахматович поинтересовался, что за диковинный фрукт он держит в руках. Позже оказалось, что это было очень необычное яблоко, однако понять это вряд ли смог бы и самый искушенный садовод — слишком странной формы и фактуры оказался фрукт.

И все же ответ удалось найти удачливой чеченской девушке. Награда нашла своего героя — за яблоко она получила...надкушенное яблоко от компании Apple.

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