Чтобы финансы не пели романсы

Как пережить кризис, сэкономить семейный бюджет и научиться зарабатывать в сложной ситуации

Что делать, если есть мечта, а денег на нее катастрофически не хватает? Это может быть что угодно - поездка с детьми на море, крупная покупка, оплата новомодных и супернеобходимых тренингов. Словом, цель есть, но нет ни одной идеи, откуда взять средства. А так не хочется влезать в кредиты! Но не стоит допускать упаднические мысли в стиле «не жили богато» или «не судьба». Без паники: на самом деле выход существует. Просто решать проблему нехватки средств нужно комплексно. Условно поделим эту работу на два этапа: экономия и дополнительный заработок.

ПЯТЬ СПОСОБОВ СЭКОНОМИТЬ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

1. Планируйте поход в магазин.

Чтобы не потратить больше, чем следует, постарайтесь не ходить по магазинам в день зарплаты. Как правило, после получения ежемесячного вознаграждения человек пребывает в восторженном состоянии и склонен сорить деньгами. Перед шопингом составьте список необходимого и не отклоняйтесь от него ни на шаг. И не забудьте перекусить перед тем, как пойти за продуктами - на пустой желудок вы рискуете накупить массу необязательной еды. Холодная голова и точный расчет - вот верные друзья «умного» шопинга!

2. Распродажи – наше все.

Если вы твердо решили накопить на заветную мечту, то похвастаться перед подругой круглой суммой в чеке за туфли или кардиган не получится. Но не стоит отчаиваться - вы вполне можете блеснуть собственной практичностью и дальновидностью, прикупив на сезонной распродаже отличные брюки за полцены. От уменьшения нулей в чеке их качество никак не пострадает. Поэтому не игнорируйте распродажи и скидки, активно пользуйтесь интернет-площадками магазинов, чтобы не упустить выгоду. Несмотря на экономию, вам все равно придется обуваться и одеваться, поэтому покупайте зимние вещи весной и летом, а осенью готовьте гардероб к будущему лету. Так вы сможете покупать качественные вещи с 50-, а то и 80-процентными скидками. Например, пуловер за 2100 в конце весны - начале лета может упасть в цене до 500 руб. Не игнорируйте и онлайн продажи. Многие интернет-площадки предоставляют покупателям возможность отложить понравившуюся вещь. А когда на нее будут скидки, вы получите уведомление. Вам даже не придется отслеживать изменение цены - распродажи сами вас найдут.

Согласитесь, такая экономия всегда окрыляет (даже если у вас и нет конкретной цели, уверены, вы всегда найдете, куда потратить оставшиеся средства).

3. Привычка тратить.

Иногда наши маленькие привычки оборачиваются довольно большими расходами. Рассмотрим на примере простого кофе. Согласитесь, приятно прогуляться перед работой со стаканчиком любимого латте. Но. Средняя цена кофе навынос 100-130 рублей. И даже если брать по минимуму, то в месяц выходит 2 тысячи, а в год уже 24! Солидная сумма, а казалось бы - всего стакан горячего напитка. А теперь посчитаем иначе: пакет молотого кофе 250 г. стоит около 300 рублей. Заварить его и взять с собой под силу каждому. Таким образом на натуральный кофе и термокружку вы потратите не больше 4 тысяч в год, а значит 20 тысяч - это чистая экономия. Согласитесь, отложить эти деньги на давно планируемое путешествие гораздо приятнее! При этом вы и от любимой привычки не отказались, и об экологии позаботились – ведь за год вы НЕ выбросите в мусор 200 - 250 картонных стаканов с пластиковой крышкой.

4. Выгодная связь.

Экономьте, выбирая выгодную связь

И еще к вопросу о привычках. Как давно вы анализировали свои расходы на связь? Как правило, человек выбирает выгодный тариф и забывает о нем на годы. А меж тем операторы регулярно обновляют тарифные линейки и выпускают на рынок актуальные предложения. Поэтому этой теме следует уделить самое пристальное внимание. Итак, если ваша работа связана с постоянными звонками (а может, вы просто любите повисеть на трубке часок-другой с подругами), а мобильный интернет вам практически не нужен, выбирайте соответствующий тариф. Например, вам подойдет «БезПереплат.Минимум» от МегаФона с безлимитными звонками внутри сети. Если дома у вас нет быстрого интернета, а он вам необходим для работы или подработки (об этом мы расскажем чуть позже), «БезПереплат. Максимум» с безлимиткой на любые устройства. Кстати, если вам нужен интернет в основном для онлайн-общения, воспользуйтесь тарифом «БезПереплат. Интернет». Трафик на социальные сети и мессенджеры не расходуется из пакета. А оставаться на связи с друзьями и подписчиками можно даже при нуле. Кроме того, неиспользованные гигабайты не сгорят, а будут поджидать своего часа в вашей копилке без ограничения срока.

Например, в июле вы подключили тариф «БезПереплат. Интернет» с 15 гигами интернета, но израсходовали только 13. Оставшиеся 2 гига отправились в копилку. В августе вы отправились в отпуск с намерением забыть о надоевших соцсетях и неугомонных коллегах и потратили всего 7 гигабайт. Сэкономленные 8 гигабайт приплюсовали к 2 июльским. В сентябре, вернувшись из отпуска, вы погрузились в интернет-игры и как-то незаметно «прикончили» весь месячный трафик. Но вы спокойны, как никогда и продолжаете пользоваться интернетом, расходуя 10 гигабайт из копилки.

5. Не игнорируйте кэшбэк.

«Кэшбэк» в переводе с английского означает «возврат денег». Сейчас многие банки предлагают держателям своих карт возвращать проценты за любую онлайн-покупку. Речь идет в том числе и о шопинге на популярных торговых онлайн-платформах и в интернет-магазинах. Все «заработанные» таким образом средства от покупок будут приходить на счет в следующем месяце. Это очень удобно, ведь, по сути, вы получаете скидку на покупку одежды, электроники, бытовой техники или даже транспортных средств – от самокатов до автомобилей. Просто платить за нее будет не магазин, а банк. А вы, на возвращенные средства, сможете бесплатно пообедать или сделать еще одну выгодную покупку, сэкономив, таким образом, свой ежемесячный бюджет.

Например, кэшбэк в магазинах-партнерах составляет от 0,5 до 5% от покупки. Иными словами, покупая товаров на тысячу, вы возвращаете от 10 до 50 руб.

ПЯТЬ СПОСОБОВ ЗАРАБОТАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Итак, мы освоили главные принципы экономии, и это огромный шаг на пути к нашей мечте, которая требует финансовых вливаний. Но помимо сохранения денег, нужно научиться их еще и преумножать. И для этого нам необходима подработка. Эти советы для тех, кто не готов расстаться с постоянным местом работы и готов тратить несколько часов в день на дополнительный источник денег. И главным помощником в этом нам станет интернет (именно поэтому мы сделали акцент на хорошем качестве связи).

1. Написание текстов.

Пишите тексты!

Один из вариантов заработка в интернете – продажа текстов собственного сочинения. Найти заказчиков просто – достаточно зарегистрироваться на бирже копирайтинга и получать заказы. Популярным ресурсом является Advego. Поначалу ваши тексты буду стоить недорого, но чем больше будете работать, тем выше будет ваш рейтинг и, соответственно, больше оплата. Имея несколько часов в день на копирайтинге вполне можно заработать дополнительную копейку.

2. Отвечай на вопросы.

Возможно, вам покажется несерьезным, но заработать небольшую прибавку к зарплате на опросах в интернете вполне реально. Сумма будет пропорциональная потраченному времени. Если у вас есть пара часов в день, то уж на оплату интернета и телефона вы точно заработаете. Вам всего лишь нужно выбрать тему опроса и честно ответить на все предложенные вопросы. Темы могут быть самые разные – здоровье, хобби, товары, продукты питания. За участие в одном опросе можно получить до 200 руб. Стоимость зависит от ресурса. А чтобы не попасть впросак и не нарваться на мошенников – внимательно читайте отзывы о том или ином сайте в интернете. Как правило, пострадавшие от нечестных заказчиков люди молчать точно не станут. Найти подработку на опросах можно на этих ресурсах: Платный опрос (platnijopros.ru), Интернет опрос (internetopros.ru), Анкетка (anketka.ru) и др.

3. Репетиторство

Если вы так и не смогли на все сто процентов реализовать багаж знаний, полученный в вузе – настал ваш звездный час. Не важно, в каком именно направлении вы профи – будь то точные науки (математика и физика) или гуманитарные (обществознание и философия). На рынке онлайн-образования востребованы все направления. Более того, некоторые новоиспеченные репетиторы впоследствии сделали подработку источником своего основного дохода. Кстати, в нынешней ситуации дистанционные уроки на пике популярности – ведь через монитор вирус точно не проникнет. Вы можете зарегистрироваться в качестве репетитора на одном из ресурсов в интернете. Как вариант repetitors.info. Но также можно создать собственный сайт-визитку. Удобнее всего сделать ее на движке WordPress или Wix.

4. Станьте блогером.

Станьте блогером!

В последнее время стремительно набирает популярность видеоблогерство. Наиболее популярным ресурсом для него является YouTube. Заработать здесь может каждый, главное снимать качественные и интересные ролики. Тематика может быть совершенно разная – от разведения домашних рыбок и ухода за огурцами до изучения ценников ближайшего супермаркета или изготовления креативных сувениров. Но придется научиться красиво оформлять ролики, чтобы у юзера возникло желание как минимум – хотя бы приступить к просмотру, как максимум - досмотреть его до конца. И еще, здесь без быстрого и надежного интернета никуда (напоминаем про связь из пункта 4 раздела экономия). Видео – это «тяжелый» контент, поэтому тариф «Максимум» из линейки #БезПереплат от МегаФона будет оптимальным.

5. Поисковик в помощь.

Найти подработку во имя мечты предлагает удобный ресурс одного из поисковиков (toloka.yandex.ru). Прежде, чем приступить к работе, нужно пройти несложную регистрацию. А потом выбрать задание по душе и приступать к его выполнению. Задачи тут самые разнообразные. Например, вам могут поручить найти информацию в интернете или проверить соответствие поисковому запросу картинки или веб-страницы. А также толока предлагает и работу «в полях» - например, вам могут поручить проверить, открылся ли новый магазин или кафе. А также роль тайного покупателя, чтобы затем оставить отзыв о работе предприятия, основанный на собственном опыте.

ЛЕГКИХ ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ

Чтобы заработать деньги честным трудом, вам так или иначе придется прилагать усилия. Как и в офлайн работе, вам потребуется время, чтобы выйти на определенный уровень и начать зарабатывать. Грести деньги лопатой сразу не получится. Поэтому отметайте все предложения с подобными обещаниями. Не покупайте чудо-курсов, которые научат вас получать по тысяче долларов за час, ничего при этом не делая. Не попадите в мышеловку обещаний обогатиться на продаже ценных бумаг. Работа трейдера требует кропотливого труда и огромного багажа знаний, а новичку здесь рассчитывать не на что.

Чтобы заработать деньги честным трудом, вам так или иначе придется прилагать усилия

Однозначно следует игнорировать заманчивые предложения получить огромный процент с вклада в интернет-кошельки. Если хотите получить со своих сбережений, воспользуйтесь услугами надежного банка.

Поэтому, прежде чем выбрать свой собственный способ заработка в интернете, внимательно изучите отзывы о нем на популярных ресурсах (например, Otzovik). А для получения заданий, обращайтесь к проверенным биржам фриланса, которые гарантируют вам честные условия для заработка в интернете.

Используя эти нехитрые, но очень эффективные советы, совсем скоро вы сможете накопить на свою заветную мечту. Поэтому, пока вы работаете над осуществлением ваших нынешних планов, начинайте присматривать и новые цели. Ведь намерение всегда идет рука об руку с возможностью. Главное, начать действовать прямо сейчас.